Med-Or e MUR firmano accordo attuativo per promuovere progetti di formazione e ricerca nei paesi interessati dal Piano Mattei

AgenPress. Fondazione Med-Or e Ministero dell’Università e della Ricerca hanno sottoscritto un accordo attuativo, come previsto all’interno del Memorandum firmato nella scorsa primavera dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il Presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti che prevede la collaborazione nel settore della promozione dell’alta formazione specialistica, della cooperazione scientifica e accademica e della cultura verso i paesi dell’area del Mediterraneo allargato, con un particolare focus per quelli interessati dal Piano Mattei.

L’intesa si inserisce infatti tra le attività in programma per il Piano Mattei e prevederà una serie di iniziative atte a promuovere il mondo accademico italiano e la cooperazione scientifica, la collaborazione bilaterale con l’Italia e la valorizzazione delle migliori competenze ed esperienze del nostro Sistema Paese. Infatti, sono previsti nel novero delle azioni concordate, non solo il finanziamento di borse di studio e di progetti di formazione e ricerca di cui saranno destinatari studenti meritevoli provenienti dai paesi coinvolti, ma anche l’organizzazione di road show negli atenei degli stessi paesi in cui saranno coinvolte oltre alle istituzioni accademiche e del mondo della ricerca italiano anche alcune tra le più innovative esperienze promosse dalle grandi aziende italiane.

“Questo accordo attuativo ci permetterà di mettere da subito in cantiere una serie di iniziative verso alcuni paesi interessati dal Piano Mattei per promuovere le competenze eccezionali che il nostro paese vanta in settori strategici come la cultura, l’alta formazione, la ricerca scientifica, le nuove tecnologie e l’innovazione – afferma il presidente di Med-Or Marco Minniti –. Con il Ministero dell’Università e della Ricerca potremo dare vita ad un calendario di attività direttamente nei paesi della regione mediterranea, per favorire lo scambio reciproco a livello accademico e culturale e la collaborazione tra le migliori esperienze italiane in questi settori e le istituzioni dei nostri paesi partner.”

“Il Piano Mattei è un’iniziativa strategica del Governo, ma anche una visione concreta per un futuro di crescita condivisa nell’area del Mediterraneo allargato. Grazie alla preziosa collaborazione della Fondazione Med-Or – sottolinea il ministro Bernini – stiamo costruendo insieme ai nostri partner africani un hub di conoscenza e innovazione, con l’obiettivo di formare una classe dirigente capace di guidare con coraggio e competenza i Paesi africani verso una transizione fondata su crescita e sviluppo”.