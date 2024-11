Usa. Le deportazioni di massa promesse da Donald Trump potrebbero dividere 4 mln di famiglie

AgenPress – Le famiglie di migranti e i gruppi di sostegno all’immigrazione si stanno preparando al fatto che milioni di famiglie potrebbero essere separate le une dalle altre durante le deportazioni di massa pianificate dal presidente eletto Donald Trump.

Non è chiaro come si svolgeranno esattamente le deportazioni e come saranno colpite le famiglie. Ma uno studio recente dell’American Immigration Council , un gruppo di difesa pro-immigrazione, ha stimato che fino a 4 milioni di famiglie con status misto, in cui alcuni membri sono clandestini e altri sono cittadini statunitensi, potrebbero essere separate.

In stati come l’Arizona, il Colorado e la Pennsylvania, famiglie miste, richiedenti asilo e sostenitori affermano di stare pianificando scenari in cui i bambini potrebbero essere separati dai genitori.

Trump ha promesso la più grande deportazione di massa nella storia americana, spiegando che darà priorità ai non cittadini criminali per la deportazione, ma non si esclude la separazione o la deportazione delle famiglie.

Quando la CBS News il mese scorso gli ha chiesto se ci fosse un modo per effettuare deportazioni di massa senza separare le famiglie, Tom Homan, che da allora è stato nominato “zar di frontiera” di Trump, ha risposto: “Le famiglie possono essere deportate insieme”.

Trump e il suo team di transizione stanno ancora sviluppando piani specifici per le deportazioni di massa, ma fonti a conoscenza della pianificazione hanno recentemente dichiarato a che si sta valutando la possibilità di riavviare la detenzione delle famiglie e di costruire potenzialmente più strutture di detenzione in città statunitensi non di confine.

A Tucson, Arizona, la Coalición de Derechos Humanos, un gruppo di oltre 10 organizzazioni non profit, sta aiutando le famiglie senza documenti e con status misto a creare “pacchetti di emergenza” prima di potenziali deportazioni di massa. L’idea, affermano gli organizzatori, si basa in parte su esperienze passate in cui i genitori sono stati trattenuti o deportati mentre i loro figli erano a scuola.

“Abbiamo avuto casi in cui hanno fatto delle chiamate. Abbiamo avuto casi in cui non sono riusciti a mettersi in contatto con la madre, con i loro amici”, ha detto la co-fondatrice della coalizione Isabel Garcia.

Il “pacchetto di emergenza”, che i membri della coalizione stanno aiutando le famiglie a compilare nei workshop locali, includerà documenti chiave come una procura per l’autorità genitoriale, contatti di emergenza familiari e documenti scolastici del bambino.

Garcia ha affermato che l’interesse della comunità per la coalizione e i suoi servizi ha raggiunto il picco da quando Trump ha vinto le elezioni presidenziali del 2024.

“Sono venute più persone ai nostri incontri. Abbiamo avuto più persone che ci hanno chiamato. Ora siamo inondati di gente”.

I gruppi di difesa si stanno anche preparando per i cambiamenti a livello statale all’applicazione delle leggi sull’immigrazione che potrebbero portare a deportazioni. Gli organizzatori della Coalición de Derechos Humanos a Tucson affermano di prepararsi all’impatto della Proposition 314, una legge statale dura sull’immigrazione e l’applicazione delle leggi sulle frontiere che gli elettori dell’Arizona hanno approvato a novembre.