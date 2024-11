Zelensky. A gennaio vedremo le proposte di Trump e avremo un piano per porre fine alla guerra

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina ha tutte le possibilità di porre fine alla guerra l’anno prossimo e che le proposte del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra saranno annunciate a gennaio.

“Ci sono passi da fare, comprendiamo che la Russia non li farà tutti, ma esiste la Carta Onu e i nostri passi basati su quella Carta saranno sostenuti dai partner”.

“Siamo aperti a discutere della fine della guerra, lo ripeto, e a proposito, ai leader dei paesi africani, asiatici e degli stati arabi. Siamo pronti a vedere le loro proposte. Voglio anche vedere le proposte del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. Penso che vedremo queste proposte a gennaio. E penso che avremo un piano per porre fine a questa guerra.”

Zelensky ha osservato che il suo incontro con Trump dipende da molti fattori, ribadendo che sono possibili incontri preparatori prima dell’insediamento. “Non so quando saranno le riunioni, non ho i dati, le squadre stanno lavorando. Dipende da tante cose, dipende non solo dalle agende ma dipende dalla legittimità di tenere le riunioni rilevanti: vogliamo riunioni in cui si risolvano alcune questioni, anche normative e queste opportunità legislative avranno luogo dopo l’inaugurazione, se avremo delle riunioni preparatorie, potrebbero aver luogo prima dell’insediamento” del nuovo presidente americano.

Zelensky ha anche aggiunto che “non vorrebbe che la qualità russa della disinformazione influenzasse le persone, che presumibilmente abbiamo solo il nostro piano e non vogliamo sentire altri partner di altri continenti. Questo non è vero”.

Ha sottolineato, inoltre, il Sud del mondo sarà dalla parte dell’Ucraina e dalla parte della fine della guerra quando gli Stati Uniti avranno una posizione più forte [il Sud del mondo comprende in generale Africa, America Latina e Caraibi, Asia (esclusi Giappone e Corea del Sud) e Oceania (esclusi Australia e Nuova Zelanda).

“Sono sicuro che abbiamo tutte le possibilità di farlo (porre fine alla guerra) l’anno prossimo. Ci sono misure appropriate per farlo… Sappiamo che la Russia non adotterà tutte queste misure. Ma c’è una Carta delle Nazioni Unite e tutti i nostri passi basati sulla Carta delle Nazioni Unite saranno supportati dai nostri partner”, ha detto.

