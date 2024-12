Il Ruolo degli studenti nella Scuola di Formazione per il Bene Comune

AgenPress. L’edizione di quest’anno della Scuola di Formazione per il Bene Comune si è distinta per il forte coinvolgimento delle associazioni studentesche, protagoniste di un dibattito ricco e stimolante, capace di sottolineare l’importanza di una formazione etica e consapevole per le nuove generazioni.

L’evento si è concluso con gli interventi di rappresentanti delle principali associazioni studentesche, che hanno portato al centro del dibattito il punto di vista dei giovani partecipanti. Luigi Nicolosi per l’Associazione Koiné, Costantino Ragonese per Giurisprudenzattiva, Paolo Russo per Crediamoci, Edoardo Barbagallo per La Finestra ed Emmanuele Consoli per WeloveUnict hanno dato voce agli studenti, raccontando le loro esperienze e le aspettative per il futuro.

Ogni intervento ha messo in evidenza come eventi formativi di questo calibro non solo arricchiscano il bagaglio di conoscenze dei partecipanti, ma offrano anche gli strumenti concreti necessari per affrontare le sfide del presente con una visione etica. L’interesse comune per il bene comune è stato il filo conduttore, con particolare attenzione al ruolo della politica, della giustizia e della cittadinanza attiva.

Gli interventi delle associazioni studentesche hanno ribadito l’importanza di momenti come questi, che permettono di formare giovani non solo consapevoli dei processi politici e sociali, ma anche pronti ad agire con responsabilità. I giovani hanno evidenziato la necessità di superare l’indifferenza e l’opportunismo, proponendo un futuro in cui i valori di giustizia, legalità e inclusione siano al centro delle politiche pubbliche.

Con una forte impronta di partecipazione attiva, i rappresentanti delle associazioni hanno sottolineato come la Scuola di Formazione per il Bene Comune non solo rappresenti un’occasione di crescita culturale, ma diventi anche uno spazio fondamentale in cui i giovani possono sviluppare una leadership responsabile, pronta a affrontare le problematiche sociali con visione e impegno.

L’inclusione degli studenti, e in particolare delle loro associazioni, conferma il ruolo centrale della Scuola di Formazione per il Bene Comune nel preparare i giovani ad essere protagonisti attivi e responsabili della società del futuro. La scuola si fa portatrice di una visione di formazione integrale, che mira a formare non solo competenze tecniche, ma anche una solida etica pubblica, che possa guidare le decisioni future in modo consapevole e giusto.

In un momento storico in cui il Paese ha bisogno di una nuova classe dirigente capace di rispondere alle sfide globali e locali, il coinvolgimento degli studenti in iniziative come questa non è solo una promessa, ma una realtà. I giovani di oggi sono pronti a diventare i protagonisti di domani, consapevoli che l’impegno per il bene comune è la chiave per costruire una società più giusta, equa e solidale.

L’incontro di quest’anno ha quindi rappresentato non solo un’opportunità di crescita, ma una conferma del valore di una formazione che va oltre le aule universitarie, coinvolgendo i partecipanti in un cammino di consapevolezza sociale e politica, in un futuro che li vede pronti a fare la differenza.