Ucraina. Scholz, Germania saldamente al fianco di Kiev finché necessario. Putin non può imporre una pace diktat

AgenPress – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky a Kiev il 2 dicembre, rendendo omaggio ai soldati ucraini caduti durante la guerra con la Russia.

Scholz ha visitato la capitale ucraina per la prima volta da giugno 2022, promettendo la fornitura di armi per un valore di 650 milioni di euro (680 milioni di dollari) a partire da dicembre.

“La Germania sta saldamente al fianco dell’Ucraina. Noi diciamo quello che facciamo, e facciamo quello che diciamo. Lo dico in modo molto chiaro rivolgendomi a Putin: sosterremo l’Ucraina fino a quando è necessario”.

Vladimir Putin vuole che “la gente in Ucraina congeli, ma la Germania non lascerà che questo accada questo inverno. La Russia non può imporre una pace diktat in Ucraina.

“L’Ucraina continuerà coerentemente il suo cammino verso l’Unione europea. Ci siamo impegnati a rispettare questo principio durante la mia visita qui a Kiev nel giugno 2022. Poco dopo, l’Ucraina ha ottenuto lo status di candidato dall’Ue. Ieri, il nuovo presidente del consiglio dell’Ue Costa e il nuovo capo diplomatico Kallas hanno riaffermato questa promessa qui a Kiev, e questo vale per tutti noi”.

“Da allora, l’Ucraina ha compiuto progressi impressionanti nelle condizioni più difficili. A giugno di quest’anno siamo riusciti ad avviare ufficialmente i negoziati di adesione. Sono convinto – ha concluso – che l’Ucraina continuerà coerentemente su questa strada. La Germania vi accompagna e vi sostiene in questo sforzo”.

“L’inverno è alle porte, quindi ci saranno anche attrezzature invernali, armi portatili e dispositivi di riscaldamento”, ha detto Mitko.

L’ imminente consegna dei due sistemi IRIS-T, uno a medio raggio e uno a corto raggio, era stata precedentemente annunciata da un ufficiale militare tedesco a novembre.

L’arrivo del cancelliere avviene poco dopo la sua controversa telefonata con il presidente russo Vladimir Putin, che ha suscitato critiche da parte di Kiev.

Sotto la guida di Scholz, la Germania è diventata il secondo donatore militare dell’Ucraina dopo gli Stati Uniti. Il cancelliere è stato tuttavia spesso criticato per il suo approccio cauto su alcune questioni chiave, come il suo rifiuto di fornire missili da crociera a lungo raggio Taurus all’Ucraina.