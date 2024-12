ONU: “La siccità costa al mondo quasi 300 miliardi di euro all’anno”

AgenPress. La siccità costa al mondo quasi 300 miliardi di euro all’anno, ha avvertito oggi l’ONU nel secondo giorno della COP16. Si prevede che la siccità, alimentata dai cambiamenti climatici e da una gestione insostenibile delle risorse idriche e terrestri, colpirà il 75% della popolazione mondiale entro il 2050.

Il rapporto mostra come queste soluzioni basate sulla natura, come la “riforestazione” o la “gestione dei pascoli”, possano contemporaneamente ridurre le perdite e aumentare i redditi agricoli, offrendo allo stesso tempo benefici climatici e ambientali.

Uno studio del 2020 pubblicato sulla rivista scientifica Global Change Biology ha concluso che “gli investimenti basati sulla natura spesso si dimostrano altrettanto efficaci, se non di più” nel 59% dei casi, “di altri interventi per combattere le conseguenze del cambiamento climatico”.

Il 2024, che sarà quasi certamente l’anno più caldo mai registrato sulla Terra, è stato segnato da diverse siccità catastrofiche nel Mediterraneo, Ecuador, Brasile, Marocco, Namibia, Malawi, che hanno causato incendi, scarsità d’acqua e cibo.

I loro costi “vanno oltre le perdite agricole immediate, hanno conseguenze su intere catene di approvvigionamento, riducono il prodotto interno lordo (PIL), incidono sui mezzi di sussistenza e causano problemi a lungo termine, come fame, disoccupazione, migrazione”, ha sottolineato Kaveh Madani, uno dei gli autori del rapporto e il direttore dell’Istituto universitario delle Nazioni Unite per l’acqua, l’ambiente e la salute.