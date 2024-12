Migliaia di persone fuggono da Homs nella Siria centrale mentre avanzano le forze ribelli, obiettivo rovesciare il regime

AgenPress – Migliaia di persone sono fuggite dalla città di Homs, nel centro della Siria , durante la notte e fino a venerdì mattina, hanno riferito un osservatore di guerra e alcuni residenti, mentre le forze ribelli cercavano di spingere la loro offensiva lampo contro le forze governative più a sud.

Hanno già conquistato le città chiave di Aleppo a nord e Hama al centro, infliggendo successivi colpi devastanti al presidente Bashar al-Assad , quasi 14 anni dopo che le proteste contro di lui erano scoppiate in tutta la Siria.

L’ Osservatorio siriano per i diritti umani , un organismo di monitoraggio della guerra con sede nel Regno Unito , ha affermato che migliaia di persone hanno iniziato a fuggire giovedì sera verso le regioni costiere occidentali della Siria, roccaforte del governo.

In mattinata gli attacchi aerei israeliani hanno colpito due valichi di frontiera tra Libano e Siria, ha affermato il ministro dei trasporti libanese, Ali Hamieh .

L’agenzia di stampa statale siriana Sana ha dichiarato che il valico di frontiera di Arida con il Libano era fuori servizio a causa dell’attacco. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver attaccato durante la notte gli hub e le infrastrutture per il trasferimento di armi sul lato siriano del confine libanese, affermando che queste rotte erano state utilizzate dal gruppo armato libanese Hezbollah per contrabbandare armi.

I bombardamenti russi durante la notte hanno distrutto anche il ponte Rustan , lungo l’importante autostrada M5 , per impedire ai ribelli di utilizzare questa strada principale per la città di Homs, ha detto alla Reuters un ufficiale dell’esercito siriano.

“Ci sono stati almeno otto attacchi sul ponte”, ha aggiunto. Le forze governative stavano lavorando per rafforzare le posizioni attorno alla città di Homs con nuovi rinforzi, ha detto.

I ribelli guidati dalla fazione islamista Hayat Tahrir al-Sham avevano promesso di avanzare verso la città centrale di Homs, una città crocevia che collega la capitale Damasco a nord e il cuore di Assad lungo la costa.

“È giunto il vostro momento”, ha affermato una sala operativa dei ribelli in un post online, invitando i residenti di Homs a sollevarsi in rivoluzione.

Ne parleremo più avanti, ma prima ecco alcuni degli ultimi sviluppi:

L’Osservatorio siriano per i diritti umani, che si affida a una rete di fonti in Siria, ha affermato che 826 persone, per lo più combattenti ma tra cui anche 111 civili, sono state uccise nel paese da quando è scoppiata la violenza la scorsa settimana. Si tratta dei combattimenti più intensi dal 2020 nella guerra civile innescata dalla repressione delle proteste pro-democrazia nel 2011.

L’Iran afferma di aver condotto un lancio spaziale di successo, l’ultimo per il suo programma che l’Occidente sostiene migliori il programma missilistico balistico di Teheran. L’Iran ha condotto il lancio utilizzando il suo programma Simorgh, un razzo che trasporta satelliti che aveva visto una serie di lanci falliti. Il lancio ha avuto luogo presso lo spazioporto Imam Khomeini dell’Iran nella provincia rurale di Semnan. Venerdì non c’è stata alcuna conferma indipendente immediata che il lancio abbia avuto successo.

Il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, incontrerà oggi i suoi omologhi siriano e iraniano per discutere della situazione in Siria.

Un funzionario di Hamas ha detto giovedì che i mediatori internazionali hanno ripreso a negoziare con il gruppo militante e Israele per un cessate il fuoco a Gaza , e che sperava che un accordo per porre fine alla guerra di 14 mesi fosse a portata di mano. I negoziati per il cessate il fuoco sono stati interrotti il ​​mese scorso quando il Qatar ha sospeso i colloqui con i mediatori di Egitto e Stati Uniti a causa della frustrazione per la mancanza di progressi tra Israele e Hamas.

Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha dichiarato che ha intenzione di tenere colloqui oggi con funzionari turchi e iraniani sulla situazione in Siria. Giovedì, Lavrov ha affermato che Mosca era “molto preoccupata” per una recente escalation di violenza in Siria.

Abu Mohammad al-Jolani, leader della milizia Hts che guida l’opposizione armata in Siria, ha affermato che l’obiettivo dei ribelli filoturchi è di rovesciare il regime di Bashar al-Assad “L’obiettivo della rivoluzione è il rovesciamento di questo regime. È nostro diritto usare tutti i mezzi disponibili per raggiungere tale obiettivo. La Siria merita un sistema di governo istituzionale, non uno in cui un singolo sovrano prende decisioni arbitrarie”.