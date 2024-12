Donald Trump, Macron e Zelenskyj si incontrano a Parigi in occasione delle celebrazioni per il restauro della cattedrale Notre-Dame

AgenPress. Il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente neo-eletto degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un incontro a Parigi all’Eliseo, poco prima dell’inizio delle celebrazioni per il restauro di Notre-Dame de Paris.

In precedenza, Donald Trump ha incontrato all’Eliseo Emmanuel Macron, che lo ha accolto dicendo: “E’ un grande onore per il popolo francese darvi il benvenuto”. Donald Trump ha risposto “è un onore per me essere qui” sottolineando gli “ottimi rapporti” che intrattiene con il presidente francese. “Abbiamo avuto un grande successo lavorando insieme”, ha aggiunto Donald Trump.