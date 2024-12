Siria. Rivelati gli orrori del regime di Assad. “Nemmeno nel Medioevo si torturava così”

AgenPress – I corpi contusi e malconci all’interno dell’obitorio dell’ospedale Mujtahid sono difficili da guardare: sono la prova tangibile del brutale regime del deposto dittatore siriano Bashar al-Assad .

Ma folle di persone disperate aspettano di vederli, sperando finalmente di trovare una risposta a ciò che è accaduto a una persona cara.

I circa 35 corpi sono stati trovati in un ospedale militare nella capitale siriana di Damasco, pochi giorni dopo la caduta del regime. Si ritiene che siano tra le ultime vittime di Assad. Un uomo indica i loro vestiti laceri e suggerisce che fossero detenuti nella famigerata prigione di Saydnaya.

I corpi vengono identificati solo tramite un numero all’interno dell’obitorio illuminato da lampade fluorescenti. Ma non c’è abbastanza spazio, quindi è stata allestita un’area improvvisata all’esterno dove le famiglie si riuniscono, usando le luci dei loro cellulari per guardare i volti dei morti, alla ricerca di caratteristiche che riconoscono.

Ma vedono anche le orribili ferite che sembrano essere compatibili con la tortura. Una donna che cerca tra i corpi vomita mentre esce dall’obitorio.

Il dottor Ahmed Abdullah, un impiegato dell’obitorio, condanna le persone che hanno lasciato questi segni, accusando il regime di Assad.

“Questo è il crimine del regime: il modo in cui torturavano le persone. Nemmeno nel Medioevo torturavano le persone in questo modo”.

L’ospedale Mustahed ha ricevuto 35 corpi, così tanti che l’obitorio è pieno e la sala delle emergenze è piena di carrelli carichi di sacchi per cadaveri.

All’interno dell’obitorio, i corpi erano adagiati su un nudo pavimento di cemento, sotto una fila di vassoi refrigerati.

I sacchi per cadaveri erano stati aperti mentre le famiglie sbirciavano all’interno e aprivano i frigoriferi.

Alcuni cadaveri erano avvolti in sudari che erano caduti lasciando scoperti i volti, oppure tatuaggi o cicatrici che avrebbero potuto identificare la persona.

Uno degli uomini morti indossava un pannolino. Un altro aveva del nastro adesivo sul petto, con un numero scarabocchiato. Anche mentre lo uccidevano, i suoi carcerieri gli negavano la dignità del suo nome.

Tutti i corpi erano emaciati. I dottori che li hanno esaminati hanno detto che presentavano segni di percosse, tra cui gravi contusioni e fratture multiple.

La dottoressa Raghad Attar, odontoiatria forense, stava esaminando le cartelle cliniche lasciate dalle famiglie per cercare di identificare i corpi. Ha parlato con calma di come stava raccogliendo una banca di prove che potevano essere utilizzate per i test del DNA, poi è crollata quando le ho chiesto come se la stava cavando.

Più di 50 anni di Assad significano 50 anni di sparizioni, di incarcerazioni, di uccisioni.

Ciò significa crudeltà spietata nei confronti dei prigionieri, delle famiglie che cercano di ritrovarli e del popolo siriano che era al di fuori della cerchia di fiducia di Assad.

Alla parete delle foto e all’obitorio dell’ospedale Mustahed volevano scoprire cosa fosse successo, qualche informazione e, se fossero stati molto fortunati, un cadavere.

Avevano bisogno di una resa dei conti e molti volevano vendetta. Soprattutto, sognavano e speravano in una vita senza paura.