Ursula von der Leyen: “1 miliardo euro per i profughi ospitati dalla Turchia”

AgenPress. Durante una conferenza stampa congiunta con il presidente Erdogan, Ursula von der Leyen ha affermato che “un ulteriore miliardo di euro è in arrivo per il 2024”. Questo importo sarà stanziato per coprire l’assistenza sanitaria e l’istruzione dei rifugiati in Turchia, ma anche per la gestione della migrazione e delle frontiere, compreso il ritorno volontario dei rifugiati siriani, ha affermato il presidente della Commissione.

“La Turchia ha un ruolo essenziale da svolgere nella stabilizzazione della regione”, ha poi affermato Von der Leyen. “Insieme dobbiamo rimanere vigili contro il terrorismo… e le legittime preoccupazioni della Turchia devono essere affrontate”, ha affermato, sottolineando che tutte le minoranze in Siria devono essere al sicuro.

Per quanto riguarda il ritorno dei rifugiati siriani nel loro Paese, von der Leyen ha affermato che “tutti i ritorni devono essere volontari, sicuri e dignitosi”, sottolineando che l’UE è in contatto con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per garantire che tutte le misure necessarie le condizioni sono soddisfatte.

Inoltre, Von der Leyen ha sottolineato l’importanza delle relazioni euro-turche, che ha definito “ricche, ma anche complesse” e che “vanno avanti”.

