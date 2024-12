A. Mussolini: “Qualcuno dice che Cecilia Sala se l’è cercata. A questi rispondo siete dei miserabili”

AgenPress. Voglio rivolgere appena poche parole a quanti dicono che Cecilia Sala, ingiustamente detenuta in Iran, se la sia cercata. So perfettamente che queste persone non meriterebbero risposta, e che in qualche modo, replicando, si fa il loro gioco. Ma non sono pochi. E quel che temo è che ci siano tanti altri che pensano la stessa cosa ma non lo dicono.

Questi piccoletti, questi moscerini, attaccano una giovane donna che lavora in uno scenario pericolosissimo, fornendo un contributo prezioso all’informazione, proprio lì dove è più difficile farlo, al costo enorme della propria sicurezza e libertà.

Costoro meriterebbero che gli dicessi ancora più chiaramente cosa penso. Ma non lo faccio. Anche se – loro sì – se la sarebbero davvero cercata.

E’ quanto dichiara, in un post su Facebook, Alessandra Mussolini.