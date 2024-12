Siria. Aerei francesi hanno bombardato postazioni dello Stato islamico. Lecornu: le nostre forze contro il terrorismo

AgenPress – Aerei francesi hanno bombardato postazioni dello Stato islamico in Siria, ha annunciato su X il ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu.

Si tratta dei primi attacchi in Siria dopo la caduta di Bashar al-Assad. “Le nostre forze armate restano impegnate nella lotta al terrorismo nel Levante”, ha scritto Lecornu su X , precedentemente noto come Twitter, durante una visita di Capodanno alle forze di pace francesi delle Nazioni Unite in Libano.

“Domenica, le risorse aeree francesi hanno effettuato attacchi mirati contro Daesh sul suolo siriano”, ha aggiunto, utilizzando il nome arabo per IS.

Il ministero della Difesa ha dichiarato all’AFP che i caccia francesi Rafale e i droni Reaper di fabbricazione statunitense “hanno sganciato un totale di sette bombe su due obiettivi militari appartenenti a Daesh nella Siria centrale”.

La Francia fa parte della coalizione internazionale Inherent Resolve contro l’ISIS dal 2014 per l’Iraq e dal 2015 per la Siria.

Le truppe francesi coinvolte nelle operazioni sono dislocate nella regione, compresi gli Emirati Arabi Uniti (EAU).

Mentre la caduta di Assad a causa dell’offensiva a sorpresa dei ribelli siriani guidati da un gruppo sunnita radicale sta rapidamente rimodellando il Paese, gli osservatori temono che possa esserci spazio per l’ISIS per riprendere le sue forze.

Il gruppo è sopravvissuto sia in Iraq che in Siria nonostante la distruzione del cosiddetto califfato, durata dal 2014 al 2019.

A metà dicembre Washington ha dichiarato di aver raddoppiato il numero delle truppe americane impegnate nella lotta ai jihadisti in Siria, portandole a circa 2.000.

Il suo Comando Centrale, responsabile per il Medio Oriente, ha affermato di voler garantire che l’ISIS “non cerchi di approfittare della situazione attuale per ricostituirsi nella Siria centrale”.