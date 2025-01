Zelensky: violeremmo la legislazione ucraina per conto di Putin che ha violato tutta la nostra legislazione, sovranità e integrità territoriale

AgenPress – L’Ucraina non terrà elezioni sotto legge marziale, anche se la Russia lo proponesse come una delle precondizioni per i negoziati. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky.

L’Ucraina avrebbe dovuto tenere elezioni presidenziali a marzo o aprile 2024, concludendo il primo mandato quinquennale di Zelensky. Il voto è stato posticipato perché la costituzione del paese non consente elezioni sotto la legge marziale, dichiarata il 24 febbraio 2022, all’inizio dell’invasione totale della Russia.

Il presidente russo Vladimir Putin ha cercato di sfruttare il ritardo per dipingere Zelensky come “illegittimo”, affermando che l’autorità dovrebbe passare al presidente del Parlamento Ruslan Stefanchuk, un’affermazione respinta da Kiev come una distorsione della costituzione.

Zelensky ha ribadito che le elezioni presidenziali e parlamentari non sono possibili in regime di legge marziale e che i rappresentanti eletti continuano a svolgere legalmente le loro funzioni fino alle prossime elezioni.

Dopo che l’Ucraina sarà riuscita a porre fine alla fase calda della guerra, a mantenere un esercito forte e ad assicurarsi solide garanzie di sicurezza, la legge marziale potrà essere revocata e il parlamento potrà stabilire una data per le elezioni, ha affermato il presidente.

“Dopo la fine della legge marziale, non sarà più necessario aspettare anni per le elezioni”, ha aggiunto Zelensky.

Alla domanda se l’Ucraina fosse pronta a scendere a compromessi qualora la Russia ponesse elezioni immediate come condizione per i colloqui di pace, Zelensky ha respinto l’idea.

“Violeremmo la legislazione ucraina per conto di Putin, che ha violato tutta la nostra legislazione, sovranità e integrità territoriale”, ha risposto il presidente. Zelensky ha anche detto che Putin sta cercando ogni possibile scusa per evitare trattative dirette con lui.

Crescono le aspettative di possibili colloqui di pace nel 2025, poiché il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump , che entrerà in carica il 20 gennaio, si è impegnato a portare entrambe le parti al tavolo delle trattative.