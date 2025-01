Corea del Sud. Servizi segreti confermano che l’Ucraina ha catturato 2 soldati nordcoreani feriti

AgenPress – I servizi segreti sudcoreani hanno confermato domenica la versione ucraina secondo cui due soldati nordcoreani feriti sarebbero stati catturati in Russia, dopo che Kiev aveva dichiarato che erano stati interrogati.

L’Ucraina, gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno accusato la Corea del Nord di aver inviato più di 10.000 soldati per rafforzare le forze russe.

Il Servizio di intelligence nazionale di Seul (NIS) ha dichiarato all’AFP di aver “confermato che l’esercito ucraino ha catturato due soldati nordcoreani il 9 gennaio sul campo di battaglia di Kursk in Russia”.

Sabato, l’agenzia di intelligence militare ucraina SBU ha diffuso un video che mostra i due uomini nelle brande dell’ospedale, uno con le mani fasciate e l’altro con la mascella fasciata. Un medico del centro di detenzione ha detto che il primo uomo aveva anche una gamba rotta.

L’SBU ha affermato che gli uomini avevano dichiarato agli interrogatori di essere soldati esperti dell’esercito e uno di loro ha dichiarato di essere stato mandato in Russia per l’addestramento, non per combattere.

La conferma della Corea del Sud ha dato ulteriore peso alla versione di Kiev.

Analogamente, il NIS ha affermato che uno dei soldati catturati ha rivelato, durante l’interrogatorio, di aver ricevuto addestramento militare dalle forze russe dopo il suo arrivo nel Paese a novembre.

“Inizialmente credeva di essere stato inviato per un addestramento, ma si è reso conto di essere stato inviato in Russia”, ha affermato il NIS.

Il soldato ha affermato che le forze nordcoreane hanno subito “perdite significative durante la battaglia”.

Secondo l’agenzia di intelligence di Seul, uno degli uomini “è rimasto senza cibo né acqua per quattro o cinque giorni prima di essere catturato”.

Il NIS ha affermato che continuerà a collaborare con l’SBU per condividere informazioni sui combattenti nordcoreani in Ucraina.

Né la Russia né la Corea del Nord hanno risposto ai resoconti dei servizi segreti.