Papa Francesco ha battezzato 21 bambini. E alle mamme: se hanno fame allattateli. E’ importante che si sentano bene

AgenPress – “È importante che i bambini si sentano bene”. Il Papa ha iniziato con queste parole, pronunciate a braccio, la Messa celebrata nella Cappella Sistina, durante la quale ha battezzato 21 bambini.

“Questa mattina ho avuto la gioia di battezzare alcuni neonati, figli di dipendenti della Santa Sede e della Guardia Svizzera. Preghiamo per loro, per le loro famiglie”, ha detto papa Francesco all’Angelus. “E vorrei chiedere al Signore per tutte le giovani coppie – ha aggiunto il Pontefice – che abbiano la gioia di accogliere il dono dei figli e di portarli al battesimo”.

A concelebrare la liturgia con Francesco sotto la volta e gli affreschi michelangioleschi della Sistina, il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, il presidente del Governatorato card. Fernando Vergez Alzaga e i due segretari del Pontefice.

“E’ importante che i bambini si sentano bene. Se hanno fame, allattateli. Allattateli se hanno fame, che non piangano. Se hanno troppo caldo cambiateli. Ma che si sentano a loro agio, perché oggi comandano loro. E noi dobbiamo servirli, col sacramento, con le preghiere”. Sono le parole rivolte ‘a braccio’ da papa Francesco ai genitori dei 21 bambini e bambine ai quali stamane, durante la messa nella Cappella Sistina, amministra il sacramento del Battesimo. “Adesso incominciamo questa cerimonia tutti insieme. Oggi ciascuno di voi, genitori, e la Chiesa stessa dà il dono più grande, il dono della fede, ai bambini”, ha aggiunto il Pontefice.

“Chiediamo al Signore che loro crescano nella fede, nella vera umanità, nella gioia della famiglia. E adesso continuiamo”.