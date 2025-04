Volodymyr Zelensky parteciperà ai funerali di Papa Francesco. “Ci uniamo al dolore dei cattolici e di tutti i cristiani”

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky intende partecipare ai funerali di Papa Francesco in Vaticano, ha detto il consigliere presidenziale Dmytro Lytvyn ai giornalisti il ​​22 aprile.

“È prevista una visita del presidente e della first lady (Olena Zelenska).

Il Vaticano ha confermato che i funerali si terranno alle 10:00 ora locale del 26 aprile. La cerimonia avrà luogo in Piazza San Pietro e Papa Francesco sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump hanno confermato la loro presenza alla cerimonia, che segna il loro primo viaggio internazionale durante il secondo mandato di Trump. Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la sua presenza per i funerali.

Zelensky ha incontrato Papa Francesco l’ultima volta l’11 ottobre 2024 in Vaticano, durante il suo tour ufficiale in Europa, donando al pontefice un dipinto a olio intitolato “Il massacro di Bucha – La storia di Marichka”. Bucha , un sobborgo a nord-ovest di Kiev, è stato occupato dalle truppe russe poco dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022 e ha visto alcune delle peggiori atrocità russe contro i civili durante la guerra.

Papa Francesco è spesso intervenuto sulla guerra tra Russia e Ucraina, condannando la violenza e sollecitando una soluzione pacifica. Alcuni dei suoi commenti sono stati oggetto di controversia in Ucraina, poiché sono stati percepiti come una relativizzazione della responsabilità russa nella guerra.

Durante la preghiera della domenica 15 dicembre 2024, Papa Francesco si è riferito a Russia e Ucraina come “fratelli”, ribadendo gli appelli alla pace.

Zelensky ha espresso le sue condoglianze dopo la morte del Papa, affermando: “Sapeva come dare speranza, alleviare la sofferenza attraverso la preghiera e promuovere l’unità. Ha pregato per la pace in Ucraina e per gli ucraini. Ci uniamo al dolore dei cattolici e di tutti i cristiani che si sono rivolti a Papa Francesco per il sostegno spirituale”.