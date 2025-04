Funerale Papa. 250mila persone hanno salutato Francesco. Ora riposa nella Basilica di Santa Maria Maggiore

AgenPress – “Alle 13 ha avuto inizio il rito della tumulazione del feretro del Romano Pontefice. Il rito si è svolto secondo le prescrizioni dell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, presieduto dal Cardinale Camerlengo, alla presenza di quanti sono indicati nella relativa Notificazione dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche e dei familiari del Papa defunto, e si è concluso alle 13:30”. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede.

I rintocchi della campana di Santa Maria Maggiore hanno accolto l’arrivo del feretro. Un applauso fragoroso saluta la bara del Pontefice. All’arrivo della papamobile con il feretro dalla piazza in tanti hanno gridato: “Viva Francesco, viva Francesco”. Tantissimi gli applausi.

L’ultimo viaggio di Francesco è stato di sei chilometri, il primo papa del ventunesimo secolo che nel suo testamento ha espresso la volontà di essere sepolto in un luogo diverso dalla basilica vaticana.

A bordo di un carro funebre davvero singolare, una ex papamobile già usata in un viaggio in Oriente e riadattata in modo tale da poter essere aperta e visibile lungo tutto il tragitto dalla Porta del Perugino al luogo della sepoltura, il Pontefice che fin dall’affaccio alla Loggia delle benedizioni amava definirsi “vescovo di Roma” ha ricevuto dalla sua Roma – oggi più che mai “caput mundi” – un abbraccio infinito che dagli oltre 250mila fedeli presenti ai funerali si è dilatato da piazza San Pietro in tutti i luoghi più simbolici del centro storico, grazie ad un corteo a passo d’uomo che partendo dalla Porta del Perugino e attraversando la Galleria Pasa, ha percorso Corso Vittorio Emanuele per poi arrivare a piazza Venezia e svoltare sui Fori imperiali, proseguendo per via Labicana e via Merulana.

Tutti coloro che fin dalle prime ore del mattino si sono accalcati lungo le transenne hanno potuto così salutare il primo papa argentino della storia. L’inizio e la fine del pontificato si richiamano a vicenda, allo stesso modo in cui la presenza dell’icona della Madonna Salus Populi, in copia in piazza San Pietro e in originale a Santa Maria Maggiore, ha unito idealmente il funerale in piazza e la tumulazione nella Basilica Liberiana, dove il feretro di Papa Francesco è stato accolto da circa 40 poveri scelti dalla Caritas.

La papamobile con il feretro di papa Francesco ha attraversato piazza Venezia fino a raggiungere via dei Fori Imperiali e il Colosseo, accolta sempre da due ali di folla. Al passaggio del mezzo fedeli, romani e turisti si lasciando andare a lunghi applausi per omaggiare il Pontefice nel tragitto verso la basilica di Santa Maria Maggiore dove sarà tumulato. La basilica resterà chiusa per la giornata di oggi e aprirà soltanto domani per consentire la visita al sepolcro.