Capone (UGL): “Solidarietà a Forze dell’Ordine. Condannare violenza senza se e senza ma”

AgenPress. “A nome del Sindacato UGL esprimo solidarietà e sostegno alle Forze dell’Ordine a seguito dei recenti e inaccettabili episodi di guerriglia urbana a Roma e Bologna. Unitamente all’augurio di pronta guarigione agli agenti feriti, condanno fermamente l’utilizzo della violenza come strumento di protesta, qualunque ne sia il pretesto.

Come ribadito dal Ministro dell’Interno Piantedosi il diritto di manifestare non può mai essere usato come scusa per atti di violenza, intimidazione o per sfidare l’autorità dello Stato. La democrazia, la libertà di espressione e il dissenso politico devono essere esercitati nei limiti del rispetto reciproco, attraverso il dialogo e non con le aggressioni fisiche e la devastazione. Gli eventi degli ultimi giorni sono solo l’ultima tragica conferma di un fenomeno preoccupante che ha visto un drammatico incremento degli episodi di violenza contro le nostre forze di polizia.

Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nel 2024 sono stati ben 273 gli agenti feriti durante gli scontri, con un aumento del 127,5% rispetto all’anno precedente. Un dato allarmante che non può passare inosservato. Le Forze dell’Ordine rappresentano un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per la nostra società. Ogni giorno, con impegno e sacrificio, sono presenti nelle nostre strade per garantire che la legge sia rispettata e che la sicurezza di tutti i cittadini sia salvaguardata.

È urgente e necessario un rafforzamento delle misure volte a tutelare i nostri agenti, affinchè possano svolgere il loro delicato compito senza diventare bersaglio di aggressioni e attacchi indiscriminati. È altresì fondamentale che il conflitto e le divergenze politiche tornino a essere gestiti all’interno dei binari della discussione e del confronto democratico. In tal senso auspico che le istituzioni, insieme alle forze sociali e ai corpi intermedi, possano mettere in campo iniziative concrete per contrastare senza se e senza ma la deriva violenta che rischia di minare la nostra convivenza civile”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito agli episodi di violenza urbana verificatisi a Roma e Bologna.