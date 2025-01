Romano (NM) maggiori tutele per le forze dell’ordine. Inaccettabile la violenza dei manifestanti

AgenPress. Nel corso del 2024 abbiamo assistito a un aumento del numero di agenti rimasti feriti nel corso delle oltre 12 mila manifestazioni: 273 operatori – carabinieri, poliziotti, finanzieri, vigili urbani – feriti con un aumento del 127,5%.

Un dato inammissibile. Ben vengano allora delle tutele in loro favore per evitare che gli esponenti delle forze dell’ordine in servizio vengano indagati tout court per presunti fatti, commessi in servizio. Questo non vuol dire che non debbano essere soggetti alle norme e alle responsabilita’ del loro ruolo.

Una cosa e’ certa: alle recenti manifestazioni di Roma e Bologna all’insegna della piu’ bieca violenza con la devastazione della citta’ va data una risposta forte perche’ la manifestazione del dissenso è un diritto che nulla ha a che vedere con le aggressioni fisiche a poliziotti e carabinieri e con la distruzione di vetrine e automobili e l’incendio di automobili e certe fazioni politiche farebbero bene a non alimentare tensioni e scontri sociali’.

E’ quanto dichiara, in una nota, Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.