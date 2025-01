Dichiarazione dei leader del G7 sul cessate il fuoco e l’accordo sugli ostaggi

AgenPress. Noi, leader del G7, sosteniamo pienamente e sosterremo l’accordo di cessate il fuoco raggiunto tra Israele e Hamas.

Si tratta di uno sviluppo significativo che ha il potenziale di garantire il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti; facilitare ulteriormente gli aiuti umanitari urgenti; e spianare la strada ai civili per tornare alle loro case e ricostruire le loro vite. Ringraziamo Egitto, Qatar e Stati Uniti per i loro instancabili sforzi nel mediare queste negoziazioni e invitiamo tutte le parti a rispettare i termini dell’accordo. Esortiamo inoltre tutte le parti a impegnarsi in modo costruttivo nella negoziazione delle fasi successive dell’accordo per contribuire a garantire la sua piena attuazione e una fine permanente delle ostilità.

Restiamo inequivocabili nella nostra condanna di Hamas e del suo attacco terroristico coordinato contro Israele il 7 ottobre 2023. Piangiamo le decine di migliaia di vite perse in, e da allora, quell’attacco brutale e l’immensa sofferenza di palestinesi e israeliani.

Esortiamo l’Iran e i suoi delegati ad astenersi da ulteriori attacchi contro Israele. Riaffermiamo il nostro sostegno alla sicurezza di Israele di fronte a queste minacce.

Con l’imminente cessate il fuoco, è fondamentale cogliere questa opportunità per porre fine alla catastrofica situazione umanitaria a Gaza, dove le condizioni continuano a peggiorare.

Chiediamo a tutte le parti di consentire il passaggio sicuro, rapido e senza ostacoli dell’assistenza umanitaria e di garantire la protezione dei civili, compresi gli operatori umanitari. Il diritto umanitario internazionale deve essere rispettato. Ribadiamo il nostro impegno a continuare a fornire aiuti umanitari e ad avviare i primi sforzi di recupero e ricostruzione a Gaza con il supporto della comunità internazionale.

Riaffermiamo il nostro sostegno a un percorso credibile verso la pace che conduca a una soluzione a due stati in cui israeliani e palestinesi possano vivere fianco a fianco in pace, dignità e sicurezza.