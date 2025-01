I camion con gli aiuti militari entrano a Gaza. Le persone arrabbiate anche con Hamas, ha causato migliaia di morti

AgenPress – Questa mattina, da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco, sono stati visti entrare i camion dei primi soccorsi a Gaza.

L’agenzia alimentare delle Nazioni Unite afferma che i suoi camion di aiuti sono entrati a Gaza attraverso due valichi: Zikim a nord e Kerem Shalom a sud. Altri camion di aiuti sono stati visti entrare nella Striscia attraverso il valico di Rafah.

“I primi camion trasportavano farina di grano salvavita e pacchi di cibo pronto al consumo per le persone in disperato bisogno”, afferma il Programma Alimentare Mondiale su X.

Gaza fa molto affidamento sugli aiuti per il cibo. Nelle ultime settimane, in media arrivavano solo 40 camion di aiuti, mentre prima del conflitto, circa 500 camion entravano a Gaza ogni giorno. L’accordo di cessate il fuoco richiede che entrino 600 camion di aiuti ogni giorno.

Nel primo pomeriggio era salito a “260 camion di aiuti più 12 autocisterne cariche di diesel e quattro di gas” gli automezzi “arrivati ai valichi di Karam Abu Salem e Al-Awja”: lo ha comunicato poco prima delle 16 ora italiana dal Cairo una fonte dell’Ufficio stampa del governo egiziano riferendosi ai passaggi rispettivamente di Kerem Shalom e Nitzana. Al valico di Rafah alcuni autoarticolati che prevenivano dal lato palestinese hanno avanzato lentamente facendosi largo fra i cronisti e suonando i clacson anche in maniera ritmata, dando l’idea che gli autisti volessero festeggiare.

“I primi camion del WFP hanno attraversato con successo l’Egitto fino a Gaza trasportando pacchi di farina di grano e cibo salvavita. Stiamo lavorando per consegnare 150 camion al giorno per raggiungere le famiglie in urgente necessità utilizzando tutti i valichi di frontiera disponibili da Egitto, Giordania e Israele”, ha pubblicato domenica su X l’organismo Supply Chain and Delivery del WFP , accompagnato da un video di camion in movimento che trasportavano pacchi di aiuti.

Si dice che i camion siano entrati attraverso i valichi di Kerem Shalom e Zikim. “Il WFP può inviare circa 30.000 tonnellate di cibo al mese per raggiungere oltre un milione di persone. Tutti i valichi di frontiera devono rimanere aperti e funzionare in modo efficiente e affidabile”, ha affermato in precedenza l’organismo del WFP per il Medio Oriente e il Nord Africa in un post su X domenica. “Questo cessate il fuoco è fondamentale per la risposta umanitaria. La sicurezza e l’accesso devono essere garantiti”.

La popolazione ha festeggiato il cessate il fuoco offrendo dolcetti per strada, molti “in attesa del momento di poter tornare al nord per vedere in che condizioni sono le loro case”.

Le persone dichiarano anche di essere “arrabbiate con Hamas per ciò che ha fatto causando migliaia di morti”.