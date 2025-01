Terzo mandato. Fedriga: proposta Lega non può essere liquidata con “arrivederci e grazie”. Bisogna discuterne

AgenPress – “Alcuni partiti che oggi si esprimono contro il terzo mandato, un anno e 2 mesi fa hanno fatto votare a tutte le forze di centrodestra il terzo mandato per un loro governatore, sto parlando del Piemonte”.

Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro a Trieste.

Che le opinioni all’interno del centrodestra sul terzo mandato siano diverse “è evidente. Mi auguro si possa trovare una sintesi, perché c’è stata una proposta di un partito di maggioranza, che è la Lega, che non si può liquidare con ‘non siamo d’accordo, arrivederci e grazie'”.

“E’ un po’ particolare che oggi si dica ‘è una vergogna la concentrazione di potere, bastano due mandati’ e poi un governatore di quella stessa forza politica vota il terzo mandato con tutte le forze politiche di centrodestra che lo votano. Penso che Cirio sia un bravissimo governatore ha fatto un’operazione corretta perché si è adeguato alla norma, ma la capacità di un amministratore del territorio che viene scelto dai cittadini penso che non possa essere fermata a prescindere da una norma, deve essere fermata nel caso dai cittadini in un libero voto evidentemente perché non considerano corretto il suo modo di governare”. Sul terzo mandato, ha quindi insistito, “bisogna discuterne perché altrimenti su ogni tema potrebbe essere così. Su ogni tema su cui non c’è unità ci sarebbe un blocco”.