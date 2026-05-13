Trump ignora la sofferenza economica dell’America, si dedica a migliorare la sua immagine di “re sole”

AgenPress. Gli americani stanno stanno soffrendo e ne attribuiscono la colpa alle politiche di Donald Trump. Un presidente che ha costruito un potente movimento politico in parte incanalando il malcontento popolare per il fallimento del sogno americano, ora sembra sordo alle difficoltà economiche del Paese. Ha altre priorità, come una guerra contro l’Iran da 29 miliardi di dollari (e in continuo aumento) che molti cittadini statunitensi ritengono che sia il responsabile dei loro problemi finanziari.

Ma Trump sembra più ossessionato e interessato da progetti stravaganti per lasciare un’eredità duratura, come un’enorme sala da ballo alla Casa Bianca e la trasformazione di un monumento che rifletta la grandezza di Abraham Lincoln e George Washington in qualcosa di simile alle piscine azzurre dei suoi resort di golf.

Nel frattempo, Trump è in attesa della consegna del nuovo e lussuoso Air Force One , donatogli dal Qatar ma adattato con fondi pubblici. Sono appena iniziati i rilievi topografici per l’ imponente arco trionfale che svetterà sulla capitale dopo la fine del suo mandato.

Questo eccesso appare come un cinico errore di valutazione in un momento in cui milioni di americani faticano a pagare la spesa mensile, l’affitto e la benzina . E Trump non smette di insistere con la sua immagine di “re sole”.

Quando un giornalista gli ha chiesto di giustificare l’aumento dei costi della sala da ballo della Casa Bianca, per la quale ora sta chiedendo al Congresso milioni di dollari in miglioramenti alla sicurezza, il presidente è andato su tutte le furie. “Stupido!” – gli ha urlato.

Trump si è vantato che la sua amministrazione stava “riducendo drasticamente i prezzi”. Poche ore dopo, nuovi dati governativi hanno mostrato che, per la prima volta in tre anni, i salari degli americani non stanno più tenendo il passo con l’inflazione . I prezzi sono aumentati dello 0,6% su base mensile, raggiungendo il 3,8%, il livello più alto da maggio 2023. Ciò significa che qualsiasi aumento salariale viene rapidamente annullato dall’aumento dei prezzi, e gli americani si ritrovano complessivamente più poveri.

Durante un evento sull’accessibilità economica all’assistenza sanitaria, Trump si è dilungato sulla sala da ballo che intende costruire nello spazio lasciato libero dall’ala est.

Gli eventi presidenziali nello Studio Ovale, pensati per veicolare un messaggio economico, spesso degenerano in improvvisazioni su argomenti che sembrano interessargli di più.