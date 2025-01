Donald Trump: “Anche i paesi europei saranno soggetti a dazi doganali. L’Europa non compra nulla da noi”

AgenPress. Il presidente Donald Trump avvisa che anche i paesi europei saranno soggetti a dazi doganali. E’ l’unico mezzo a disposizione degli Stati Uniti per per garantire un trattamento equo. In questo modo verrà equilibrato il deficit commerciale che sta attraversando il mio paese. Inoltre aggiunge che dal 1° febbraio saranno imposti dazi aggiuntivi del 10% anche sui prodotti importati dalla Cina.

L’Unione Europea è “irrispettosa nei nostri confronti”. Non compra né le nostre automobili né i nostri prodotti agricoli. In realtà non acquista nulla di “particolarmente significativo” dagli Stati Uniti e di conseguenza, non ci resta altro, che imporre nuove dazi.