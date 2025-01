Ue. Tusk: il futuro è nelle nostre mani, non di Usa o Cina. Aumentare spesa per la difesa, non trascurare il 5% alla Nato

AgenPress – Il primo ministro polacco Donald Tusk è intervenuto al Parlamento europeo, tenendo un discorso di ampio respiro sul futuro dell’UE, con alcune forti dichiarazioni su quelle che lui considera sia opportunità che sfide per l’Unione.

La Polonia ha assunto la presidenza di turno dell’UE il 1° gennaio e Tusk, ex presidente del Consiglio europeo , intende mettere a frutto la sua esperienza per aiutare l’Unione in questi tempi incerti.

Stiamo affrontando un conflitto attivo ai nostri confini. Dobbiamo confrontarci con il progresso tecnologico, che a volte è incontrollato. Tutto ciò porta a questa sensazione di perdita di certezza da parte di un gran numero di nostri cittadini.

Ma oggettivamente parlando, l’Europa non dovrebbe avere paura del suo futuro. … Le parole più importanti oggi dovrebbero essere rivolte direttamente agli europei: tenete la testa alta.

È vero che ciò che sta accadendo intorno a noi, è un insieme completamente nuovo di sfide per l’Europa. Ma l’Europa è stata creata esattamente per affrontare tali sfide.

L”Europa dovrebbe essere orgogliosa dei suoi successi e di essere “il luogo di nascita dei più grandi scopritori, inventori e strateghi”, citando Alessandro Magno, i Vichinghi e Colombo (e ricordando a tutti in modo un po’ superficiale che siamo stati noi a scoprire l’America).

Ora la festa è finita. Il tempo della comodità è finito. Tusk ha anche esortato l’Europa ad aumentare la spesa per la difesa.

Alcuni pensano che sia esagerato o sbagliato avvisare che dovremmo spendere fino al 5% del PIL per la nostra sicurezza. … Ma questo è un momento in cui l’Europa non può permettersi di risparmiare sulla sicurezza.

Noi spendiamo il 5% non per la nostra sicurezza, ma anche per la sicurezza dell’intera Europa. … Se l’Europa deve sopravvivere, deve essere armata.

Non è una nostra scelta. Non sono un militarista. Nessuno in Polonia vorrebbe vedere un’altra guerra. Abbiamo sofferto molto, soprattutto in Europa, e forse è per questo che lo capiamo così bene: per evitare di ripetere la storia, dobbiamo essere armati.

“Il nuovo presidente degli Stati Uniti afferma che l’Europa deve condividere la nostra assunzione di responsabilità per la nostra sicurezza. Solo un alleato può desiderare che un altro alleato diventi più forte. Non è ciò che direbbe un oppositore dell’Europa”.

Tusk chiede la revisione delle politiche del Green Deal dell’UE e la deregolamentazione per aiutare l’UE a competere con i rivali.

Vorrei riportarvi solo poche altre righe del discorso di Tusk di questa mattina, in cui ha esortato l’Europa a rivedere alcune delle sue politiche sull’energia verde e a pensare a una spinta alla deregolamentazione per aiutare le aziende europee a competere con i rivali statunitensi e cinesi.

Dobbiamo essere coraggiosi e stare lontani dalla routine. Noi non dovremmo limitarci a leggere il rapporto Draghi e altre parole di avvertimento, ma rimboccarci le maniche e iniziare a lavorare. Dobbiamo cambiare lo status quo, proporre all’Europa una grande campagna di deregulation.

È inaccettabile che la nostra energia europea sia la più costosa [al mondo]. Se non può essere la più economica, almeno dovrebbe essere più o meno allo stesso livello di altri paesi. … Vogliamo tutti competere con gli Stati Uniti o la Cina, ma i nostri prezzi dell’energia sono tre volte più alti.

“Non abbiate paura”, ha sottolineato Tusk citando papa Giovanni Paolo II, “il futuro è nelle nostre mani e non di quelle della Cina o degli Usa”.

“L’Europa non deve sentirsi complessata, le parole che dovremmo sentire qui all’Eurocamera dovrebbero essere parole rivolte agli europei: ‘l’Europa era, è e sarà sempre grande”.

“Non c’è alcun motivo per cui l’Ue oggi pensi di ritrovarsi in una crisi esistenziale. E’ vero, ci sono stati dei cambiamenti massicci, che rafforzano questi sentimenti di incertezza ma, consentitemi di avvalermi della mia lunga esperienza: abbiamo una sinistra, una destra, movimenti radicali, un centro consistente, abbiamo campagne elettorale agguerrite ma come europei siamo in gradi di ritrovare questo nostro spazio comune, che ci unisce. Questa appartenenza politica generale fa sì che oggi voi siate qui in quest’Aula”, ha sottolineato Tusk. “In nessun modo quanto accade negli Usa può giustificare un declino di questo spirito europeo. L’Ue ha il diritto di parlare con la stessa convinzione della propria grandezza” di quanto accade altrove, “non c’è alcun motivo di avere paura di salti nel buio”.

Siamo ben consapevoli delle conseguenze potenzialmente disastrose che ne deriverebbero se non agissimo sul clima, ma non possiamo permetterci di non essere competitivi. Se dovessimo andare in bancarotta come Europa, chi proteggerà l’ambiente al posto nostro?

Quindi, mettiamoci a pensare e conduciamo una revisione approfondita di tutti gli atti legali, compresi quelli del Green Deal. Dovremmo identificare i problemi e avere il coraggio di cambiare quelle regole che potrebbero comportare prezzi dell’energia eccessivamente alti, proibitivi.

Ha affermato che i politici che ignorano le richieste di revisione di queste politiche lo fanno a loro rischio e pericolo, poiché “prezzi troppo alti dell’energia potrebbero far crollare molti governi democratici. Dipende tutto da noi. Il futuro è nelle nostre mani, non in quelle del popolo cinese o americano”.

“Io non sono un militarista. L’Europa è uno spazio sul nostro pianeta dove nessuno vuole ripetere nessuna guerra. Abbiamo sofferto più di tutti delle terribili guerre in Europa ed è per questo motivo che capiamo così bene che per evitare questa tragica replica della storia, dobbiamo essere tutti forti, armati, determinati, forti di spirito, ma anche forti grazie alle nostre capacità di difesa e quindi non trascurate questa sfida del 5%” del Pil per la spesa militare”, ha aggiunto illustrando le priorità della presidenza di turno alla plenaria a Strasburgo. “Dobbiamo pensare in modo flessibile, creativo perché è proprio oggi che dobbiamo incrementare in modo radicale la spesa per la difesa”.

“L’Europa deve iniziare a difendersi da sola, e deve spendere anche soldi europei. Discutete pure delle tecniche di finanziamento ma nessuno metta in dubbio che serve un grande spazio comune che richiede un finanziamento comune”.

“Si è conclusa l’epoca della comodità, lo sappiamo tutti. Se oggi il presidente degli Stati Uniti parla della necessità di assumersi maggiori responsabilità da parte dell’Europa da parte degli alleati americani per la propria sicurezza, consideriamo questo come una sfida positiva. Solamente un alleato può augurare al proprio alleato di essere più forte. Non consideriamo questa come una dichiarazione di un oppositore all’Unione europea”, ha spiegato il presidente di turno del semestre. Il premier polacco ha poi parafrasato John Fitzgerald Kennedy, “non chiedete che cosa possa fare l’America per l’Europa e per la sua sicurezza, ma chiedetevi cosa possiamo fare noi per la sicurezza europea”.

“La sicurezza interna dell’Ue può essere affrontata seguendo i valori europei, la democrazia deve diventare di nuovo forza. L’Ue deve diventare di nuovo sinonima di etica ma anche di forza. La sicurezza dell’informazione e il rispetto della libertà di parola, in un’epoca di disinformazione e di bugie, sono fondamentali. Noi dobbiamo adottare dei metodi per porre fine alle ingerenze estere nelle nostre elezioni, dobbiamo porre fine alle fabbriche di bugie, russe soprattutto”, ha detto ancora.

“La competitività e il libero mercato sono scoperte europee che sono poi emigrate in America. Ma nulla ci ostacola a tornare ad un’economia creativa. Il Parlamento è dinanzi ad una grande sfida, siate un Parlamento che promuova una deregulation, lasciate da parte la routine, non limitatevi a leggere il rapporto Draghi, rimboccatevi le mani”.