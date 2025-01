Sardone (Lega), nuove minacce di morte, vado avanti a testa alta

AgenPress. “Putt* di m* spero ti diano fuoco”, “zoc* razzista se ti vedo ti ammazzo”, “stupida bast* muori”, “putt* di me* non dire cazz* sull’Islam” e tanto altro ancora. Ormai le minacce di morte sono una costante della mia quotidianità: negli ultimi giorni ho ricevuto numerose minacce condite da insulti volgari da numerosi utenti sul web. Ovviamente anche in questi casi, come ho sempre fatto, denuncerò queste minacce.

Le mie colpe secondo questi odiatori seriali? Aver denunciato con forza la visione delle donne in moltissime comunità islamiche sfociata nelle drammatiche violenze di Piazza Duomo a Milano, aver preso una posizione netta a favore dei Carabinieri nel caso Ramy, aver continuato a sostenere le mie tesi sul velo islamico che io reputo un simbolo di sottomissione e contro le moschee abusive, a partire dalla mia città. L’odio che vediamo nei video online, come quelli dei giovani Piazza Duomo e non solo, è crescente.

C’è un’insofferenza concreta che sfocia nel minacciare di morte chi osa sostenere le forze dell’ordine, criticare la visione della donna nell’Islam o contestare il mondo delinquenziale che gira intorno al fenomeno dei maranza. Vivo da più di un anno sotto scorta ed è inaccettabile ricevere in continuazione queste minacce e questi insulti, anche ai miei figli. In ogni caso continuo a testa alta a portare avanti le mie idee e le battaglie della Lega, non mi faccio certo intimidire”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega.