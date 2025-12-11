type here...

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova accusa Londra di aver aiutato Kiev a compiere “atti terroristici”

AgenPress. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato  che la Gran Bretagna deve rivelare cosa ha realmente fatto il soldato britannico morto martedì in Ucraina, accusando Londra di aver aiutato Kiev a compiere “atti terroristici”.

Il Ministero della Difesa britannico ha annunciato che il soldato caporale George Hooley è morto in Ucraina mentre osservava le forze ucraine testare una nuova arma difensiva lontano dalla linea del fronte.

“Londra deve ammettere onestamente cosa ha fatto il suo Hooley. Sembra che forse qualcuno in Gran Bretagna abbia iniziato a preparare attentamente l’opinione pubblica del proprio Paese alle perdite militari in Ucraina, che sarebbe stato impossibile nascondere e continuare a nascondere”, ha detto Zakharova.

Zakharova ha affermato che il governo britannico non dovrebbe ingannare i propri cittadini sostenendo che i soldati britannici inviati in Ucraina fossero semplici consiglieri o addestratori, accusando l’esercito britannico di aiutare Kiev a “portare a termine attacchi terroristici e azioni estremiste” su ordine diretto di Londra.

Il governo britannico, uno dei più convinti sostenitori dell’Ucraina, non ha mai confermato quanti militari siano presenti in Ucraina, ma la BBC ha riferito che un piccolo contingente sta supportando le forze ucraine.

