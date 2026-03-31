Mondiali, Italia fuori tra le lacrime: la Bosnia trionfa ai rigori

AgenPress. L’ennesima delusione si consuma sul palcoscenico più importante. L’Italia saluta i Mondiali dopo una sfida intensa e carica di tensione contro la sorprendente Bosnia che conquista uno storico passaggio del turno imponendosi ai calci di rigore.

La partita, combattuta fino all’ultimo minuto, ha visto gli Azzurri partire con determinazione, trovando anche il vantaggio nella prima metà di gara grazie a una manovra corale che aveva fatto sperare in un esito diverso. Ma la Bosnia non si è mai arresa, dimostrando organizzazione e carattere. Nella ripresa, infatti, è arrivato il pareggio che ha rimesso tutto in discussione.

I tempi supplementari non sono bastati a rompere l’equilibrio. Stanchezza e tensione hanno preso il sopravvento, trasformando ogni azione in un potenziale errore fatale. Così, come spesso accade nelle grandi sfide, il destino si è deciso dagli undici metri.

Ai rigori, la freddezza della Bosnia ha fatto la differenza. Gli errori italiani si sono rivelati decisivi, mentre gli avversari non hanno tremato, realizzando con precisione quasi chirurgica. L’ultimo tiro, che ha sancito l’eliminazione dell’Italia, ha fatto calare il silenzio tra tifosi e giocatori.

Per l’Italia si tratta di una nuova, amara pagina nella storia recente dei Mondiali. Dopo le difficoltà degli ultimi anni, questa eliminazione riapre interrogativi profondi sul futuro della nazionale: dalla gestione tecnica al ricambio generazionale, fino alla capacità di reggere la pressione nei momenti decisivi.

Dall’altra parte, la Bosnia scrive una pagina memorabile della propria storia calcistica. Una vittoria costruita con coraggio, disciplina e una grande forza mentale, che proietta la squadra tra le protagoniste inattese del torneo.

Il calcio, ancora una volta, si conferma imprevedibile e crudele. Per l’Italia resta solo il rammarico, mentre per la Bosnia è l’inizio di un sogno che continua.