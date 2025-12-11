type here...

Rutte: “La Russia potrebbe essere pronta a ricorrere alla forza militare contro la NATO entro cinque anni”

Primo Piano
redazione
Da redazione
L’Europa e devono aumentare rapidamente la spesa per la difesa e la produzione di armi per impedire una guerra di proporzioni paragonabili a quelle vissute dalle generazioni precedenti

AgenPress. Il Segretario generale della NATO Mark Rutte ha invitato gli alleati a rafforzare gli sforzi di difesa per impedire “una guerra che abbia origine dalla Russia e che abbia dimensioni paragonabili alle guerre vissute dai nostri nonni e bisnonni”.

Durante un discorso a Berlino, Mark Rutte ha affermato che troppi membri dell’Alleanza non avvertono l’urgenza della minaccia russa per l’Europa e devono aumentare rapidamente la spesa per la difesa e la produzione di armi per impedire una guerra di proporzioni paragonabili a quelle vissute dalle generazioni precedenti.

“Siamo il prossimo obiettivo della Russia. Temo che troppi siano compiacenti. Troppi non avvertono l’urgenza della situazione. E troppi credono che il tempo sia dalla nostra parte. Non lo è. Ora è il momento di agire”, ha affermato.

“Il conflitto è alle porte. La Russia ha riportato la guerra in Europa. E dobbiamo essere preparati”, ha aggiunto.

Il segretario generale dell’Alleanza Atlantica ha avvertito che la Russia potrebbe essere pronta a ricorrere alla forza militare contro la NATO entro cinque anni.

