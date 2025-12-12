Stati Uniti. I democratici pubblicano le foto di Jeffrey Epstein insieme a personalità di alto profilo

AgenPress. I democratici della Commissione di vigilanza della Camera hanno pubblicato una seconda serie di immagini provenienti dalla tenuta di Jeffrey Epstein morto in carcere e condannato per reati sessuali

Le foto includono immagini di Epstein con diverse personalità di alto profilo, tra cui il presidente Donald Trump, Steve Bannon, l’ex presidente Bill Clinton, l’ex segretario al Tesoro di Clinton Larry Summers, l’imprenditore Bill Gates e il regista Woody Allen.

“È ora di porre fine a questa copertura della Casa Bianca e di rendere giustizia ai sopravvissuti di Jeffrey Epstein e dei suoi potenti amici”, ha dichiarato il deputato democratico della California Robert Garcia.

“Queste foto inquietanti sollevano ancora più interrogativi su Epstein e sui suoi rapporti con alcuni degli uomini più potenti del mondo. Non ci fermeremo finché il popolo americano non scoprirà la verità. Il Dipartimento di Giustizia deve pubblicare tutti i documenti.

Epstein possedeva due isole private nelle Isole Vergini americane, Little Saint James e Great Saint James, dove fu accusato di abusi sessuali su bambine e giovani donne . Acquistò Little Saint James nel 1998 per 7,95 milioni di dollari e Great Saint James nel 2016.

La foto di un Trump più giovane lo mostra a un evento in piedi con Epstein mentre parla con una donna bionda. Un’altra foto mostra Clinton in posa per una foto, che include Epstein e Ghislaine Maxwell, fidanzata e complice di Epstein, su un lato. È autografata da Clinton.

Alcune foto ritraggono Bannon, tra cui una in cui Epstein è seduto dietro una scrivania con il conservatore e alleato di Trump Steve Bannon seduto sul lato opposto e un’altra in cui i due sono in piedi insieme e si scattano un selfie allo specchio. Un’altra mostra il regista Woody Allen seduto sulla sedia del regista mentre parla con Epstein, che gli è accanto. Un’altra immagine mostra Allen e Bannon che parlano tra loro.

Le foto mostrano anche la piscina esterna, diverse camere da letto, bagni, una stanza con una poltrona odontoiatrica e una biblioteca con una grande scrivania e una lavagna con le parole “potere”, “verità”, “musica”, “inganno”, “intellettuale” e “politico”, insieme ad alcune parole censurate.