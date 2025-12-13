Piano di pace. Steve Witkoff si recherà a Berlino, incontrerà Zelensky e i principali leader europei

AgenPress. L’inviato speciale statunitense Steve Witkoff si recherà a Berlino questo fine settimana per colloqui sull’Ucraina. Incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i principali leader europei.

Gli Stati Uniti, sotto le pressioni del presidente Donald Trump, stanno spingendo per un piano per porre fine alla guerra di invasione della Russia contro l’Ucraina. Tuttavia, i loro alleati europei temono che qualsiasi accordo possa essere troppo vantaggioso per la Russia.

Il governo tedesco aveva precedentemente confermato che il cancelliere Friedrich Merz avrebbe ricevuto Zelensky per colloqui economici tra Germania e Ucraina e “uno scambio sullo stato dei negoziati di pace in Ucraina”. In serata, “numerosi capi di Stato e di governo europei, nonché alti funzionari dell’UE e della NATO, avrebbero partecipato ai colloqui”. Merz aveva già indicato che l’incontro di Berlino avrebbe avuto luogo. Secondo lui, i colloqui nella capitale avrebbero fatto seguito alle discussioni del fine settimana, durante le quali si sarebbero discusse “finalmente” le modalità per porre fine alla guerra in Ucraina.

Il governo statunitense aveva recentemente lasciato aperta la questione se avesse partecipato direttamente a questa fase dei colloqui. Witkoff dovrebbe ora recarsi a Berlino; la scorsa settimana ha incontrato il leader russo Vladimir Putin per i colloqui sull’Ucraina. Tuttavia, durante quei colloqui non si è raggiunto alcun risultato.

Gli Stati Uniti hanno presentato un piano per porre fine alla guerra di aggressione russa in Ucraina poco più di tre settimane fa, un piano che nella sua versione originale era considerato molto filo-moscovita. Su sollecitazione dell’Ucraina e dei suoi alleati europei, il piano è stato rivisto. Mercoledì sera, l’Ucraina ha inviato una nuova versione a Washington e giovedì Zelensky ha fornito informazioni più dettagliate sullo stato attuale dei negoziati. Secondo lui, gli Stati Uniti continuano a fare pressione sull’Ucraina affinché faccia significative concessioni territoriali alla Russia. Per quanto riguarda la regione di Donetsk, Zelensky ha affermato che, secondo la proposta statunitense, dovrebbe essere istituita una “zona economica libera” nella parte del territorio attualmente sotto il controllo ucraino.

Fonti vicine ai negoziati hanno indicato venerdì che la bozza di accordo prevede l’adesione dell’Ucraina all’UE già nel gennaio 2027. “È stato concordato, ma è ancora una questione di negoziazione e gli americani sono favorevoli”, ha affermato un alto rappresentante dei negoziatori. Tuttavia, Bruxelles ritiene improbabile una rapida adesione all’UE.

Il processo di adesione all’UE è solitamente molto lungo. La Commissaria UE per l’Allargamento, Marta Kos, ritiene che l’adesione dell’Ucraina non sia possibile prima del 2030.

L’Ucraina e i suoi alleati europei hanno collegato qualsiasi potenziale negoziato sulle concessioni territoriali ucraine alle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti. Gli europei si aspettano da Washington una sorta di garanzia di mutua assistenza, simile all’articolo 5 del trattato NATO, che prevede che i paesi della NATO si impegnino a fornire supporto in caso di attacco.

Anche l’ambasciatrice ucraina presso la NATO, Alyona Hetmanschuk, ha insistito affinché al suo Paese vengano fornite garanzie di sicurezza giuridicamente vincolanti contro un nuovo attacco russo. Questo è “un prerequisito per la conclusione dell’accordo”, ha affermato Hetmanschuk.

Tali garanzie dovrebbero essere molto simili alla clausola di mutua assistenza di cui all’articolo 5 del trattato NATO. Inoltre, dovrebbero essere contenute in un documento giuridicamente vincolante, ha affermato Hetmanschuk. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un trattato con gli Stati Uniti ed “eventualmente con diversi Stati europei”.