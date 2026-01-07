Trump: “Il Venezuela fornirà agli Stati Uniti dai 30 ai 50 milioni di barili di petrolio”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiaratoche il Venezuela fornirà agli Stati Uniti dai 30 ai 50 milioni di barili di petrolio e si è impegnato a utilizzare i proventi derivanti dalla vendita di questo petrolio “a beneficio delle popolazioni” di entrambi i Paesi.

La Casa Bianca organizzerà un incontro con i dirigenti delle compagnie petrolifere statunitensi per discutere della situazione in Venezuela, paese su cui l’amministrazione Trump ha esercitato pressioni affinché la sua vasta ma in difficoltà industria petrolifera venga aperta più ampiamente agli investimenti e al know-how americani. Si prevede che all’incontro alla Casa Bianca parteciperanno rappresentanti di Exxon, Chevron e ConocoPhillips.

Con il petrolio scambiato a circa 56 dollari al barile, la transazione annunciata da Trump potrebbe valere fino a 2,8 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti consumano in media circa 20 milioni di barili al giorno di petrolio e prodotti correlati, quindi il trasferimento del Venezuela equivarrebbe a due giorni e mezzo di approvvigionamento, secondo l’Energy Information Administration statunitense.

Nonostante il Venezuela possieda le più grandi riserve accertate di petrolio greggio al mondo, produce in media solo circa un milione di barili al giorno, una produzione notevolmente inferiore alla produzione media giornaliera degli Stati Uniti, pari a 13,9 milioni di barili al giorno nel mese di ottobre.