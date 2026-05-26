Napoli. Un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato in casa. Il padre ha tentato il suicidio. Non si esclude che a ferirlo possa essere stato il padre

AgenPress. Paura nel cuore del Rione Sanità, a Napoli, dove un ragazzino di 12 anni è stato gravemente ferito con due coltellate al polmone sinistro all’interno della sua abitazione. La vicenda, avvenuta nella mattinata di oggi, è ora al centro delle indagini dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il minore sarebbe stato colpito in casa in circostanze ancora da chiarire. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella che a ferirlo possa essere stato il padre. Dopo l’aggressione, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita, colpendosi con lo stesso coltello alla gola e al volto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Padre e figlio sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove entrambi sono ricoverati in gravi condizioni. Nella vicenda sarebbe rimasta ferita anche la madre del ragazzo, sebbene in modo meno grave.

Gli investigatori stanno ascoltando i familiari e acquisendo tutti gli elementi utili per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’intero quartiere della Sanità è sotto shock per una tragedia familiare che ha profondamente colpito la comunità napoletana.