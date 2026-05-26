Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi in Iran

AgenPress. L’esercito statunitense ha condotto nuovi attacchi in Iran vicino allo Stretto di Hormuz, rivendicando la legittima difesa, mentre Stati Uniti e Iran continuavano i colloqui per raggiungere un accordo per porre fine alla guerra.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno promesso di “rispondere con decisione a qualsiasi violazione del cessate il fuoco”.

Gli attacchi sono stati “attacchi di autodifesa” e hanno coinvolto “siti di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine”, ha dichiarato il portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti.

Gli attacchi sono avvenuti a Bandar Abbas, nel sud dell’Iran, vicino allo Stretto di Hormuz. Non è stato annunciato alcun cambiamento nel cessate il fuoco temporaneo tra Stati Uniti e Iran, entrato in vigore l’8 aprile. “Il Comando Centrale degli Stati Uniti continua a difendere le nostre forze, pur mantenendo la moderazione durante il cessate il fuoco in corso”, ha aggiunto il portavoce.

I media iraniani hanno riferito di aver udito delle esplosioni nella città di Bandar Abbas e nelle zone costiere vicino allo stretto.

Secondo una dichiarazione diffusa dall’agenzia di stampa semi-ufficiale Fars, le Guardie Rivoluzionarie hanno affermato che le forze statunitensi “sono entrate nello spazio aereo iraniano nella regione del Golfo Persico”. Hanno inoltre dichiarato di aver abbattuto un drone americano MQ-9 e di aver aperto il fuoco contro un altro drone statunitense e un caccia F-35, costringendoli a invertire la rotta.

“Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche mette in guardia contro qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte dell’esercito americano invasore e considera legittimo e certo il proprio diritto a una risposta reciproca”, si legge nel comunicato.

Il Pentagono non ha fornito alcuna risposta immediata alle accuse.

Questi attacchi non sono i primi condotti dagli Stati Uniti nel contesto del cessate il fuoco in corso. Tuttavia, questa nuova ondata di attacchi è stata lanciata mentre le due parti intensificavano i colloqui per porre fine alla guerra , iniziata con gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran il 28 febbraio.

Lunedì l’Iran ha dichiarato che un accordo non era imminente, dopo che il presidente Donald Trump aveva prima alimentato e poi ridimensionato le aspettative di una possibile intesa a breve termine .

Il Segretario di Stato Marco Rubio, mentre era in volo verso l’India lunedì, è stato interrogato sulla possibilità di un accordo e ha risposto: “Ci vorranno un paio di giorni per definire la questione”.