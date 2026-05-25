AgenPress. L’Iran ha avvertito che un accordo per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti non è imminente, dopo che il Segretario di Stato Marco Rubio aveva affermato lunedì che un accordo con Teheran era ancora possibile.

Il presidente Donald Trump “non ha fretta” e non si affretterà a concludere “un cattivo accordo”, ha detto Rubio, parlando con i giornalisti lunedì mattina durante una visita ufficiale nella capitale indiana Nuova Delhi.

«O raggiungeremo un buon accordo, oppure dovremo trovare un’altra soluzione», ha detto Rubio. «Preferiremmo raggiungere un buon accordo».

Gli Stati Uniti hanno “una proposta piuttosto concreta sul tavolo”, ha aggiunto Rubio. “Come ho detto, pensavamo di poter avere qualche notizia ieri sera, forse oggi”.

Gli Stati Uniti daranno alla diplomazia ogni possibilità di successo “prima di valutare le alternative”, ha affermato, senza fornire ulteriori dettagli.

Le sue dichiarazioni giungono dopo che domenica Trump aveva affermato di non voler “affrettare un accordo”, un passo indietro rispetto alle precedenti dichiarazioni pubbliche di Trump e dei funzionari di entrambi i paesi, che lasciavano intendere che un annuncio potesse essere imminente.

I dettagli emersi dal possibile memorandum d’intesa hanno suscitato polemiche, con importanti legislatori repubblicani che hanno avvertito che potrebbe rivelarsi un “errore disastroso”.

Teheran non “cede alle pressioni e alle minacce”, ha scritto su X il portavoce della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano, Ebrahim Rezaei, aggiungendo che gli americani dovrebbero negoziare se vogliono un accordo o continuare a “bluffare” se vogliono che il prezzo della benzina raggiunga i 6 dollari al gallone.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha dichiarato ai giornalisti che l’obiettivo dei negoziati è porre fine alla guerra e che “in questa fase non stiamo discutendo i dettagli della questione nucleare”.

“È vero che abbiamo raggiunto delle conclusioni su molte delle questioni in discussione, ma nessuno può affermare che ciò significhi che un accordo stia per essere firmato a breve”.