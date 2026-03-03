Asl Roma 4, Mari (FDI): “Autorizzato reclutamento di oltre 200 tra professionisti e tecnici della salute”

AgenPress. “Oltre 200 professionisti della sanità saranno reclutati nei prossimi mesi dall’Asl Roma 4. La Direzione Salute della Regione Lazio ha infatti autorizzato la raccolta delle figure a suo tempo individuate attraverso l’analisi del fabbisogno aziendale”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari.

“Si tratta di un piano di reclutamento mai visto, che non solo andrà a coprire le annose lacune della sanità territoriale nella vasta area di competenza della Roma 4, ma che seguirà passo passo il poderoso programma strutturale e infrastrutturale che la giunta Rocca ha messo in atto, con quasi 16 milioni di investimento. In particolare l’azienda, attraverso le procedure che saranno indicate, potrà recuperare oltre 200 figure tra medici, dirigenti, infermieri, assistenti sociali, operatori socio-sanitari, logopedisti, tecnici che saranno dislocati nei vari servizi per abbattere le liste di attesa, gestire più posti letto e aumentare l’efficienza delle sale operatorie”, spiega il consigliere Mari.

“Questa è la migliore risposta ad alcune polemiche piuttosto sterili che abbiamo letto: il territorio è finalmente rappresentato adeguatamente in Regione Lazio, dove il presidente Rocca e il direttore Urbani hanno preso atto della situazione e dato seguito ai propri impegni con grande capacità. Occorre anche ribadire che in assenza di un atto aziendale, lo stesso servizio di radioterapia sarebbe rimasto sulla carta e di questo risultato, messo a disposizione di tutta l’utenza, va dato merito a Roberto De Cicco e Rosaria Marino. La sinergia è una realtà: la direzione salute della Regione ha messo in essere anche un servizio di monitoraggio delle assunzioni, per cercare di scorrere le graduatorie in essere (oss ed infermieri) in tempi brevi.

Confidiamo pertanto che ora l’Asl Roma provvederà nella maniera più rapida possibile alle assunzioni in modo che gli ingenti investimenti infrastrutturali che stanno cambiando e che cambieranno nei prossimi mesi il volto della sanità territoriale siano sostenuti anche dalle necessarie risorse umane”, conclude Emanuela Mari.