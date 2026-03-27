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Trump estende l’ultimatum all’Iran fino al 6 aprile

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AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato oggi di aver esteso l’ultimatum all’Iran per gli attacchi alle centrali elettriche, “su richiesta del governo iraniano”, affermando che i colloqui con Teheran stanno procedendo “molto bene”.

“Su richiesta del governo iraniano… sospendo la distruzione delle centrali elettriche in Iran per 10 giorni, fino a lunedì 6 aprile 2026 ha dichiarato Trump in un post sulla piattaforma Truth Social.

“I colloqui proseguono e, nonostante le false notizie diffuse dai media e da altri, stanno procedendo molto bene”, ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti.

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