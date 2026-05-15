Roma: sequestro di oltre 43.000 articoli irregolari nell’area della Stazione Termini

AgenPress. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un intervento presso un esercizio commerciale specializzato nella vendita di articoli per la casa situato nei pressi della Stazione Termini.
L’attività, condotta dai militari del 5° Nucleo Operativo Metropolitano nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, ha permesso di individuare numerosi prodotti destinati alla vendita privi delle indicazioni obbligatorie e dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’attività ha permesso di individuare numerosi prodotti destinati alla vendita privi delle indicazioni obbligatorie e dei requisiti di sicurezza previsti dal quadro normativo nazionale ed europeo.
Gli accertamenti si sono pertanto conclusi con il sequestro amministrativo di oltre 43.000 articoli, la cui commercializzazione risultava in contrasto con le disposizioni del Codice del Consumo in materia di etichettatura.
Il provvedimento ha consentito di sottrarre al mercato beni non conformi, carenti delle informazioni minime relative alla tracciabilità e alla composizione merceologica, elementi necessari per garantire la tutela del consumatore.