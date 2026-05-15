Trump lascia la Cina con pochi risultati concreti

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha lasciato Pechino senza alcun segnale immediato di una risoluzione delle spinose questioni che affliggono i difficili rapporti tra Stati Uniti e Cina, ma con una relazione con il leader cinese Xi Jinping che si è stabilizzata – almeno per ora.

I due giorni, caratterizzati da intensi incontri bilaterali, hanno visto anche importanti dimostrazioni di diplomazia morbida, in quello che è stato il primo incontro a Pechino tra i due rivali di lunga data dopo quasi un decennio.

Dalla sua ultima visita nel 2017, Trump ha ripensato il ruolo di Washington nel mondo, mentre Xi ha rafforzato la sua presa sul potere a livello nazionale e ha dato impulso alla trasformazione tecnologica della Cina .

“Abbiamo risolto molti problemi diversi che altri non sarebbero stati in grado di risolvere, e la relazione è molto solida”, ha detto Trump all’inizio dei colloqui bilaterali senza fornire dettagli concreti sui problemi in questione.

Considerato il pessimo andamento delle relazioni negli ultimi anni, il fatto che entrambi i leader si siano scambiati parole cordiali e abbiano concordato sull’importanza dei loro legami è la prova di un’inversione di tendenza verso la stabilizzazione in un momento in cui un mondo instabile cerca disperatamente la calma geopolitica.

La guerra tra Stati Uniti e Israele con l’Iran incombeva sul vertice lampo. Ci si interrogava su quale tipo di supporto, se ce ne fosse stato, Xi potesse offrire dietro le quinte per contribuire a porre fine al conflitto, che dura da mesi e che ha gettato nel caos l’economia globale senza una chiara soluzione.

I dettagli degli ampi accordi commerciali promessi da Trump prima del viaggio rimangono poco chiari: il presidente e alcuni alti funzionari hanno rilasciato dichiarazioni di grande rilievo, ma mancano ancora annunci sostanziali e non sono stati confermati dalla Cina.

E tra le preoccupazioni di esperti e analisti sul fatto che Xi si presentasse all’incontro in una posizione di vantaggio, il leader cinese ha offerto la propria dimostrazione di forza sulla questione di Taiwan.

Ma la visita ha anche offerto l’opportunità di ridefinire i toni delle tese relazioni tra Stati Uniti e Cina: Xi ha steso un tappeto rosso, sia in senso letterale che figurato, che ha affascinato e deliziato il suo ospite, dimostrando un’affiatata intesa.