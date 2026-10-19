N.R. Palace S.p.A. punta su Mentana: acquisito un centro turistico-sportivo di oltre 23mila metri quadrati

Alle porte di Roma, il gruppo alberghiero presieduto da Roberto Barranca investe in un complesso con piscine, campi sportivi, ristorazione e spazi per la formazione. L’obiettivo è sviluppare un’offerta che unisca ospitalità e attività per il territorio.

AgenPress. Oltre 23mila metri quadrati alle porte di Roma per un progetto che mette insieme sport, turismo e formazione. NR Palace S.p.A. ha acquisito all’asta un centro turistico-sportivo a Mentana, ampliando la propria presenza nel Lazio.

Il complesso comprende due piscine olimpioniche, campi da calcio, calcetto e tennis, una palazzina polivalente con scuola alberghiera, un ristorante di circa 500 metri quadrati, una gelateria e un maneggio. Spazi diversi che il gruppo intende valorizzare attraverso attività sportive, ristorazione, eventi e formazione.

L’acquisizione segna una nuova tappa nel percorso di crescita di NR Palace S.p.A. La posizione di Mentana, nell’area metropolitana di Roma, offre al gruppo la possibilità di sviluppare servizi rivolti sia a chi vive nel territorio sia a chi raggiunge la zona per soggiorni o iniziative organizzate.

La sfida è dare una funzione comune alle strutture presenti nel centro. Sport, ristorazione e formazione potranno diventare parti di un’unica proposta, capace di rivolgersi a pubblici diversi. Tempi e modalità di avvio delle attività saranno definiti nelle prossime fasi del progetto.

NR Palace conta complessivamente, attraverso le proprie strutture alberghiere, circa 380 camere e oltre 800 posti letto, con una squadra di circa 90 dipendenti. Con l’operazione di Mentana, il gruppo rafforza la propria presenza nel settore dell’ospitalità laziale e punta a valorizzare un complesso che, per dimensioni e varietà degli spazi, offre nuove possibilità di sviluppo alle porte della Capitale proiettando il gruppo alberghiero al primo posto della regione Lazio tra le aziende alberghiere che operano fuori raccordo anulare.