Trenitalia e Costa Crociere: siglata intesa per una mobilità turistica integrata e intermodale

AgenPress. Favorire l’integrazione tra treno e nave, creando un percorso di viaggio sempre più semplice, connesso e intermodale. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa firmato da Trenitalia (Gruppo FS) e Costa Crociere, che punta a rafforzare i collegamenti ferroviari con i porti di imbarco e sbarco e a promuovere nuove esperienze turistiche alla scoperta di borghi, località d’arte e territori dell’entroterra.

L’accordo, presentato oggi in occasione del TTG Travel Experience di Rimini da Daniel Caprile, Pricing & Revenue Management, Itinerary & Transportation, Vice President di Costa Crociere, e Francesco Cacciapuoti, Direttore Sales di Trenitalia, prevede l’inserimento dell’offerta Trenitalia nella piattaforma di Costa, offrendo la possibilità di combinare crociera e treno attraverso un unico percorso di acquisto. A partire da gennaio 2027, infatti, un nuovo “booking engine” collegherà in tempo reale i sistemi di prenotazione delle due aziende. Le agenzie di viaggio potranno aggiungere alla crociera i collegamenti Trenitalia nazionali e internazionali e ricevere immediatamente la conferma del servizio integrato. Tra le altre iniziative figurano servizi dedicati alla gestione dei bagagli, orari ferroviari coordinati con gli arrivi e le partenze delle navi e forme di assistenza nelle stazioni e a bordo.

“Trenitalia conosce la rete e la mobilità sul territorio, Costa conosce l’ospite, la nave e le destinazioni. Questa iniziativa unisce queste competenze. Possiamo offrire un viaggio più semplice e continuo, dalla città di partenza fino all’imbarco. Con la prenotazione integrata e il coinvolgimento delle agenzie di viaggio, la crociera non comincia più al porto, ma dalla stazione più vicina a casa” ha sottolineato Daniel Caprile, Pricing & Revenue Management, Itinerary & Transportation Vice President di Costa Crociere.

“Il Protocollo con Costa Crociere rappresenta un ulteriore passo nella promozione di una mobilità intermodale e orientata alle esigenze dei passeggeri”, ha dichiarato Francesco Cacciapuoti, Direttore Sales di Trenitalia. “Questa collaborazione nasce proprio con questo obiettivo: creare collegamenti sempre più integrati, facilitare l’accesso alle destinazioni e offrire nuove opportunità per scoprire le bellezze del nostro Paese. Un modo concreto per migliorare l’esperienza di chi viaggia e, allo stesso tempo, sostenere i territori e il turismo italiano”.

La collaborazione con Trenitalia fa parte della strategia con cui Costa intende valorizzare il canale agenziale. La strategia si sviluppa su tre momenti chiave del percorso di scelta del cliente: Attraction, Experience e Sales. Le agenzie potranno proporre l’offerta treno+crociera con il supporto delle iniziative di engagement e degli strumenti commerciali e di comunicazione messi a disposizione da Costa.

L’intesa punta a sviluppare un modello di viaggio capace di accompagnare le persone lungo tutte le fasi del percorso, dalla città di partenza al porto fino alle destinazioni turistiche, integrando servizi e modalità di trasporto e favorendo soluzioni di mobilità collettiva che migliorino accessibilità, comfort e qualità dell’esperienza.