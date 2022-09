Elezioni. Letta, da oggi il Pd è su Tik Tok. Non ci faremo riportate alla bancarotta del 2011 da questa destra

- Advertisement -

AgenPress – “Da oggi il Pd è su Tik Tok. Discuteremo con i più giovani delle priorità che spesso la politica trascura”. Lo scrive il segretario del Pd Enrico Letta su twitter ringraziando il dem Alessandro Zan “per lo spiegazione sui diritti e benaltrismo e per ricordare che i diciottenni per la prima volta votano in Senato”.

“Noi non faremo sì che l’Italia torni indietro, non ci faremo riportare alla bancarotta del 2011 da questa destra”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, aprendo la festa dell’Unità di Milano. “A quelli che dicono ‘proviamo tutto’ – ha aggiunto – noi dobbiamo ricordare che la destra italiana ha governato questo Paese per lunghi anni. L’ultima volta con Silvio Berlusconi: quel governo è durato tre anni ed è riuscito a far scendere la ricchezza italiana di 3 punti percentuali e a far salire il debito pubblico di 10 punti percentuali; la ministra delle politiche giovanili, Giorgia Meloni, ha fatto salire la disoccupazione giovanile dal 21% al 31%”.

- Advertisement -

Il segretario dem ha continuato: “quel governo fu costretto a dimettersi perché stava portando l’Italia in bancarotta. Ci sono voluti anni di sacrifici per rimettere le cose a posto, agli italiani che hanno vissuto già tutto questo noi diciamo ‘non abbiate la memoria corta, non torniamo al 2011, evitiamo di nuovo quel drammatico errore”.