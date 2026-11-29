AgenPress. Il segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati, Rocco Maruotti, interviene dopo le polemiche sull’inchiesta di Caltanissetta che aveva coinvolto l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro. «Siamo consapevoli dei pericoli e del potere enorme che esercitiamo sulle vite dei singoli». Approvata all’unanimità una mozione contro i processi mediatici e i giudizi anticipati.

«Non si può avere paura delle indagini, anche quando le indagini producono effetti devastanti». È il messaggio lanciato da Rocco Maruotti, segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), intervenuto a Napoli durante il congresso nazionale dell’associazione, che si è concluso domenica 29 novembre.

Le sue parole arrivano in un momento particolarmente delicato per il rapporto tra magistratura, informazione e opinione pubblica, dopo le polemiche legate all’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio, nella quale era stato coinvolto anche Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia morto nei giorni scorsi.

Un intervento che affronta direttamente il tema della responsabilità dei magistrati, ma anche quello dei rischi legati alla trasformazione delle indagini giudiziarie in processi celebrati attraverso i mezzi di informazione.

Nel suo intervento, Maruotti ha voluto distinguere nettamente il lavoro investigativo e giudiziario dalla narrazione mediatica che può accompagnarlo. «Ci preoccupa soprattutto il processo mediatico, questo voyeurismo giudiziario che si nutre di giustizialismo. Le inchieste invece devono essere fatte nelle procure, con le forze dell’ordine. I processi si fanno nei tribunali, e non possiamo aver paura delle indagini, anche quando le indagini producono effetti devastanti, finché sono indagini, finché sono attività giudiziaria doverosa».

Il segretario generale dell’Anm ha poi riconosciuto il peso che l’attività giudiziaria può avere sulla vita delle persone coinvolte. «Noi siamo tutti consapevoli dei pericoli e del potere enorme che esercitiamo sulle vite dei singoli, ho la sensazione che altri non abbiano questa percezione dall’esterno. Ci sforzeremo ancora di più di far comprendere che ne abbiamo piena consapevolezza». Parole che richiamano a una responsabilità particolarmente rilevante: il potere di indagare e intervenire sulle vite dei cittadini deve essere esercitato con rigore, attenzione e rispetto delle garanzie individuali.

Nel corso del congresso nazionale di Napoli, l’Associazione nazionale magistrati ha approvato all’unanimità una mozione dedicata all’indipendenza della magistratura e alla necessità di contrastare i processi mediatici. Il documento contiene un passaggio molto chiaro: «La critica, anche severa, dei provvedimenti giudiziari appartiene alla democrazia; altra cosa sono l’attacco personale, la delegittimazione della magistratura e le pressioni sull’esercizio della funzione».

La mozione sottolinea inoltre che l’indipendenza della magistratura deve essere preservata anche nella formazione del giudizio, evitando che processi mediatici e ricostruzioni esterne alle aule giudiziarie producano valutazioni anticipate su fatti e persone.

Ma il documento contiene anche un richiamo rivolto agli stessi magistrati: «Anche i magistrati devono contribuirvi attraverso sobrietà, rigore e rifiuto di ogni protagonismo». Un punto importante, perché l’Anm riconosce che la tutela dell’indipendenza non riguarda soltanto le pressioni esterne, ma anche il comportamento di chi esercita la funzione giudiziaria. L’associazione chiede inoltre che ogni magistrato venga protetto da influenze, pressioni e condizionamenti indebiti, anche all’interno degli uffici giudiziari e nell’esercizio delle funzioni.

Le dichiarazioni di Maruotti si inseriscono nel dibattito acceso dopo la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Gianni De Gennaro. L’ex capo della Polizia era finito al centro dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D’Amelio, uno dei capitoli ancora aperti nella ricostruzione delle responsabilità e delle zone d’ombra relative all’attentato del 19 luglio 1992, nel quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.

La vicenda ha sollevato interrogativi sul rapporto tra attività investigativa, esposizione pubblica degli indagati e rispetto della presunzione di innocenza. È proprio su questo terreno che si inserisce il richiamo dell’Anm. Il diritto e il dovere di indagare non possono essere condizionati dalle possibili conseguenze mediatiche di un’inchiesta. Allo stesso tempo, il racconto pubblico delle indagini deve evitare di trasformare ipotesi investigative e contestazioni in sentenze anticipate.

Il messaggio lanciato dall’Associazione nazionale magistrati pone al centro una questione che riguarda l’intero sistema della giustizia italiana. Da una parte c’è il diritto dei cittadini a conoscere fatti, indagini e sviluppi giudiziari di interesse pubblico. Dall’altra c’è la necessità di tutelare le persone coinvolte, rispettando la presunzione di innocenza e impedendo che la pressione mediatica si sostituisca al lavoro dei tribunali.

Maruotti non mette in discussione la necessità delle indagini, anche quando riguardano persone che hanno ricoperto incarichi istituzionali di primo piano. Ribadisce, invece, che l’attività giudiziaria deve poter proseguire senza condizionamenti, ma con piena consapevolezza delle conseguenze che può produrre.

La mozione approvata a Napoli prova così a tenere insieme due esigenze: difendere l’autonomia della magistratura e chiedere ai magistrati stessi sobrietà, rigore e responsabilità. Un passaggio che assume particolare rilevanza in una fase in cui il rapporto tra giustizia, politica e informazione è tornato al centro del confronto pubblico.