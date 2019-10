Autonomia differenziata: Boccia, nella legge quadro anche città metropolitane

Agenpress. “Io nella Legge Quadro voglio tirar dentro il ruolo delle città metropolitane poi toccherà ai presidenti delle Regioni. Alcune funzioni devono essere affidate alle città metropolitane, l’intervento nelle periferie è una di queste”.

Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia dopo l’incontro con il sindaco di Milano, Beppe Sala a Palazzo Marino a Milano.

“Oggi ho voluto parlare con Sala – continua – per capire se dentro questa nuova logica della legge quadro ha senso tenere insieme anche i territori. Dentro la regione Lombardia ci sono aree più sviluppate e altre meno, aree interne e periferie. Ci sono funzioni che altri livelli istituzionali devono svolgere. Per me era naturale ripartire da Sala e da Milano. Sarà poi compito del presidente della Regione affidarsi alla città di Milano”.