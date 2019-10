Al Blue Sea Land, un focus sul futuro della pesca siciliana

Agenpress. Nell’ambito dell’ottava edizione del Blue Sea Land in corso a Mazara del Vallo, si svolgerà domani, venerdì 18 ottobre alle ore 16,30 nello stand del Dipartimento della Pesca allestito in piazza Mokarta, il workshop: “Siciliammare – Le imprese del mare per la pesca sostenibile nel Mediterraneo” a cura del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e di Centomedia&Lode.

Ai lavori moderati dal giornalista Salvo Messina interverranno gli assessori regionali Edy Bandiera (Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea) e Mimmo Turano (Attività produttive), Rosolino Greco direttore Dipartimento Pesca Mediterranea, Nino Carlino, presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu, Valeria Patrizia Li Vigni, Soprintendenza del Mare Regione Siciliana, Antonio Salerno, delegato Internazionalizzazione Sicindustria, Filippo Amodeo, amministratore Nino Castiglione srl, Giuseppe Gullo responsabile Dipartimento Pesca Legacoop Sicilia e Maurizio Scaglione, direttore di Siciliammare.it.

Nell’occasione sarà presentata la nuova veste editoriale del magazine digitale siciliammare.it fondato nel 2017.