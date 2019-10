Manovra. Aumentano i diritti consolari, raddoppia il costo per la domanda di cittadinanza italiana avanzata all’estero

Agenpress – Aumento del 20% per tutti i diritti consolari, dalle pubblicazioni di matrimonio alla traduzione in italiano di atti di stato civile, ai visti richiesti all’estero.

Raddoppia invece il costo per la domanda di cittadinanza italiana avanzata all’estero, che passa da 300 a 600 euro mentre il visto di lungo soggiorno aumenta da 116 a 130 euro. Viene anche aggiunto un nuovo diritto consolare da riscuotere, quello per il «documento di viaggio provvisorio» per il quale bisognerà versare agli uffici diplomatici e consolari all’estero 50 euro.

Il fondo rimpatri cambia nome, diventa «fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d’importanza prioritaria per i movimenti migratori» e viene esteso anche «ai Paesi non africani d’importanza prioritaria». L’ultima bozza della manovra che stanzia anche 100 milioni per tre anni (30 milioni nel 2020, 30 nel 2021 e 40 nel 2022).

Va avanti il dialogo sui pagamenti digitali. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha fatto sapere che è in corso «un dialogo con gli operatori per valorizzare l’opportunità che un forte sviluppo dei pagamenti digitali e una contestuale riduzione del loro costo può avere».

I medici di medicina generale avranno a disposizione più strumentazione per fare diagnosi: l’ultima bozza della manovra destina infatti 235 milioni (dal fondo ex art.20, per gli investimenti in sanità) al fabbisogno di apparecchiature sanitarie. Obiettivo «migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d’attesa». Già entro la fine dell’anno il ministero della Salute, d’intesa con le Regioni, fisserà i parametri per stilare un piano sui fabbisogni e attivare poi i trasferimenti alle Regioni.