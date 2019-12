Reddito: Bergamini (FI), Stranieri sono 3° beneficiari dopo Campania e Sicilia

Agenpress. “Guardando gli ultimi dati Inps si scopre che Reddito e Pensione di Cittadinanza vanno più che altro a campani, siciliani e stranieri (sia Ue che extra-ue). Se gli stranieri residenti in Italia da almeno 10 anni avessero una regione, questa regione sarebbe la terza beneficiaria per il Reddito e la Pensione di “Cittadinanza”.

Gli stranieri coinvolti dalle misure varate dal governo M5S-Lega e confermate dal governo M5S-Pd sono infatti 264.987, circa il 10,8% del totale dei beneficiari. Delle due l’una: o il reddito in questione non è un reddito di cittadinanza, visto che la cittadinanza non è un prerequisito per ottenerlo; oppure sarebbe il caso di dare un altro nome a questa misura, quantomeno per non fare pubblicità ingannevole”.

Così Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia, analizzando e commentando l’appendice statistica su Reddito e Pensione di Cittadinanza pubblicata dall’INPS.