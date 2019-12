Tajani, Gianni Sammarco (FI): Deve continuare sue campagne politiche e sociali da uomo libero senza farsi intimidire 

Agenpress. Che si parli di Venezuela o di Spagna, il pensiero aperto, liberale, europeo ed inclusivo di Tajani rimane sempre e solo del tutto condivisibile. Ed è inoltre il pensiero di tutto il Parlamento Europeo e di ogni cittadino che sa cosa siano i diritti che vengono negati.

Minacciare Tajani significa minacciare tutti noi e le nostre libertà acquisite, ma quanto pare non scontate, per chi nell’odio dei social ripone le sue ragioni. Esprimo piena solidarietà al presidente Tajani che da vicepresidente del Partito Popolare Europeo e Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo deve continuare le sue campagne politiche e sociali da uomo libero e non farsi intimidire dalle minacce, anche di morte, che gli sono arrivate via tweet dagli indipendentisti.

Così Gianni Sammarco responsabile della comunicazione di Forza Italia Lazio.