Trump afferma che colpirà l’UE e il Messico con dazi del 30%

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha minacciato un significativo aumento dei dazi doganali nei confronti dell’Unione Europea e del Messico , due dei maggiori partner commerciali degli Stati Uniti.

In lettere separate pubblicate sulla sua piattaforma di social media, Truth Social, Trump ha scritto che a partire dal 1° agosto, ogni Paese dovrà pagare una tariffa forfettaria del 30% su tutti i beni esportati negli Stati Uniti.

Trump ha minacciato tariffe ancora più elevate se l’Unione Europea o il Messico dovessero reagire alla sua nuova imposta.

Scrivendo al presidente del Messico, Trump si è concentrato anche sulla sicurezza dei confini, affermando: “Il Messico mi ha aiutato a proteggere il confine, ma ciò che ha fatto il Messico non è sufficiente”. “Il Messico non è ancora riuscito a fermare i cartelli che stanno cercando di trasformare l’intero Nord America in un parco giochi per il narcotraffico”, ha aggiunto.

Trump ha trascorso la scorsa settimana riportando la sua guerra commerciale a un livello di fuoco ruggente. Ha dato il via all’iniziativa inviando decine di lettere in cui annunciava dazi unilaterali, poi ha affermato di voler imporre dazi del 50% sui prodotti in rame, facendo schizzare i prezzi del metallo grezzo ai massimi storici. Giovedì sera ha annunciato che avrebbe applicato una tariffa forfettaria fino al 20% su tutte le importazioni, oltre a una tariffa del 35% su alcune, e forse tutte, le importazioni canadesi a partire dal mese prossimo.

Le lettere giungono mentre i numerosi accordi commerciali che i funzionari dell’amministrazione Trump avevano promesso sarebbero stati firmati non si sono concretizzati, lasciando a Trump poco da mostrare dopo settimane di negoziati.

L’Unione Europea, composta da 27 membri, è il principale partner commerciale degli Stati Uniti: le sue importazioni negli Stati Uniti per un valore di 605 miliardi di dollari superano quelle di Messico, Canada e persino Cina. La categoria di maggior valore è quella dei farmaci e dei prodotti farmaceutici, seguita da automobili, aerei e altri macchinari pesanti. Trump ha già minacciato di imporre dazi del 200% su tutti i farmaci importati negli Stati Uniti, sebbene non verranno applicati prima di 18 mesi.

La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha risposto alla lettera di Trump affermando in una nota che “poche economie al mondo eguagliano il livello di apertura e di adesione alle pratiche commerciali eque dell’Unione Europea”.

Ma von der Leyen ha affermato che “prenderà tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dell’UE”, compresi dazi di ritorsione “se necessario”.