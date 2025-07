Convention Center Ucraina. Meloni: “Sono molto contenta di essere qui oggi con il Presidente Zelensky”

AgenPress. Sono molto contenta di essere qui oggi con il Presidente Zelensky, con il mio amico Volodymyr, con il quale abbiamo aperto la quarta edizione, come avete visto, dell’Ukraine Recovery Conference e abbiamo appena avuto un incontro bilaterale.

Come ho già avuto modo di dire in apertura dei lavori, questa Conferenza è un evento estremamente significativo: ha riunito attorno ad un obiettivo comune un numero estremamente importante, significativo, di Nazioni, di Organizzazioni internazionali, di autorità locali, di aziende, di realtà della società civile, con l’obiettivo comune di aiutare l’Ucraina a costruire quel futuro di pace, quel futuro di libertà, quel futuro di sovranità che la Russia con la sua guerra di aggressione vorrebbe negare, e che invece il popolo ucraino continua a difendere con un orgoglio e con una determinazione che sono un esempio per tutti noi. Ma l’incredibile partecipazione a questa Conferenza è anche la prova del fatto che c’è un interesse concreto, reale, a investire e a scommettere sull’Ucraina, sulla sua economia, su un futuro di prosperità per questa Nazione aggredita.

Chiaramente l’Italia ritiene di essere assolutamente all’altezza di questa sfida e ha deciso di dare il suo contributo con risorse, con la firma di numerosissimi accordi, con la creazione di strumenti finanziari e assicurativi per le aziende che intendono investire – che è un elemento, come capite, particolarmente importante -, ma anche attraverso il contributo diretto di quelle aziende, del nostro tessuto produttivo. E voglio davvero ringraziare le aziende per il loro impegno, senza il quale nulla di tutto questo sarebbe possibile.